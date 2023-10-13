İsrail ordusu Lübnan'dan yayın yapan basın mensuplarını hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, Lübnan'da basın mensuplarının bulunduğu bölgeyi vurdu. Saldırı sonrası bölge savaş alanına dönerken 5 gazeteci yaralandı. Öte yandan saldırıda 1 gazeteci ise hayatını kaybetti.

SINIRDA HAREKETLİ ANLAR

Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri top atışlarıyla hedef alan İsrail ordusu, Apachi helikopterleriyle sınır hattı üzerinde yoğun uçuşlar yapıyor.

DOĞRUDAN GAZETECİLERİ HEDEF ALDILAR: 1 ÖLÜ

Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin hayatını kaybettiği, 5 gazetecinin de yaralandığını aktardı. Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.

LÜBNAN BAŞBAKANI: İSRAİL'İN KARA SİCİLİNE YENİ BİR REZALET EKLENDİ

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Gazetecilere saldırı ile İsrail'in "kara siciline yeni bir rezaleti eklediğini" kaydeden Mikati, saldırıda hayatını kaybeden gazetecinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 9 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, bugüne kadar yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 9'a yükseldi.