İsrail ordusu, Lübnan'da basın mensuplarının bulunduğu bölgeyi vurdu. Saldırı sonrası bölge savaş alanına dönerken 5 gazeteci yaralandı. Öte yandan saldırıda 1 gazeteci ise hayatını kaybetti.
Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri top atışlarıyla hedef alan İsrail ordusu, Apachi helikopterleriyle sınır hattı üzerinde yoğun uçuşlar yapıyor.
Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin hayatını kaybettiği, 5 gazetecinin de yaralandığını aktardı. Ölen gazetecinin Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah olduğu belirtildi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Gazetecilere saldırı ile İsrail'in "kara siciline yeni bir rezaleti eklediğini" kaydeden Mikati, saldırıda hayatını kaybeden gazetecinin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.
İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, bugüne kadar yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 9'a yükseldi.
Son Dakika › Dünya › İsrail ordusu Lübnan'dan yayın yapan basın mensuplarını hedef aldı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika