İsrail'e gözdağı! Hamas yeraltı tünellerinde sakladığı füzelerin görüntülerini yayınladı

İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlattığı karşı saldırıları devam ediyor. Filistin, saldırılarda 704 kişinin öldüğünü, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını açıklarken, ölen İsraillilerin sayısı ise 900'ü geçti.

YERALTI TÜNELLERİNDEKİ FÜZELERİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Bölgedeki kanlı çatışmalar devam ederken Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeraltı tünellerinde sakladığı füzelerin görüntülerini yayınlayan Kassam Tugayları, Gazze'yi art arda saldırılarla vuran İsrail ordusuna gözdağı verdi.

KASSAM FÜZELERİ DE ENVANTERDE

Kassam Tugayları'nın envanterinde kısa menzilli füze olarak 10 kilometre menzile sahip Kassam füzeleri, 16 kilometre menzilli Quds 101 füzeleri, 55 kilometre menzilli Grad füzeleri ve 55 kilometre menzile sahip Sejil füzeleri Hamas'ın elimdeki kısa menzilli füzeler bulunuyor.

M-302 FÜZELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Menzili 75 kilometreye varan M-75 füzeleri, 100 kilometre menzile sahip Fajr füzeleri, 120 kilometre menzilli R-160 füzeleri ve esasen Kassam Tugayları'nın en büyük kozu olan 200 kilometre menzile sahip M-302 füzeleri Hamas'ın elindeki uzun menzilli füzeler ise yine envanterdeki uzun menzilli füzeler olarak göze çarpıyor. Özellikle M-302 füzelerinin Kudüs ve Tel Aviv'i vurabilecek kabiliyette olduğu ifade ediliyor.