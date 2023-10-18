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İstanbul'da sokağa inen vatandaşlar, korkulukları aşıp İsrail Konsolosluğu'na girdi - Son Dakika

İstanbul'da sokağa inen vatandaşlar, korkulukları aşıp İsrail Konsolosluğu'na girdi

Son Güncelleme: 18.10.2023 10:06

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneye düzenlediği bombalı saldırıda en az 500 masum hayatını kaybetti. İstanbul'da sokağa inen yüzlerce insan saldırıyı protesto etti. Bir süre sonra grup engelleri aşarak konsolosluk binasına girdi. Dışarıdaki kalabalık ise İsrail markası olduğu gerekçesiyle o bölgedeki bir hamburger zincirinin şubesine saldırdı.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, dün akşam Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti. Tansiyonun yükseldiği eylemde bir grup insan korkulukları aşarak konsolosluk bahçesine girdi. Bir grup insan ise civardaki bir hamburger zincirinin şubesine saldırdı.

BAYRAK YAKTILAR

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi. Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı. Bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı.

İsrail'e tepki göstermek için İstanbul'da sokağa inen vatandaşlar, korkulukları aşıp konsolosluğa girdi

KORKULUKLARDAN ATLADILAR

Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşarak içeriye girdi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı. İstanbul'da İsrail'e tepki gösteren bir grup kalabalık, ünlü bir hamburger zincirinin şubesini talan etti.

İsrail'e tepki göstermek için İstanbul'da sokağa inen vatandaşlar, korkulukları aşıp konsolosluğa girdi

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Son Dakika Dünya İstanbul'da sokağa inen vatandaşlar, korkulukları aşıp İsrail Konsolosluğu'na girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sokağa inen vatandaşlar, korkulukları aşıp İsrail Konsolosluğu'na girdi - Son Dakika
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