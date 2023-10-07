İsrail, tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk etmeye başladı - Son Dakika

İsrail, tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk etmeye başladı

Son Güncelleme: 07.10.2023 23:34

Hamas'ın askeri kanadının sabah saatlerinde başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna misilleme olarak Demirden Kılıçlar operasyonu başlatan İsrail, gün içinde Gazze'ye yaptığı bombardımanların ardından tanklarını da bölgeye sevk etmeye başladı.

İsrail- Gazze hattında gerilim sürüyor. Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası yapılan bombardımanların ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne tank sevkiyatı yapmaya başladı.

HAMAS'IN "AKSA TUFANI" OPERASYONU

Hamas'ın silahlı kanadı, sabah saatlerinde İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatarak Aksa Tufanı operasyonunu başlattı. Daha sonra İsrail topraklarına giren Hamas güçleri, çok sayıda İsrail askerlerini rehin aldı.

İSRAİL TANK SEVK ETMEYE BAŞLADI

İsrail ise misilleme Demirden Kılıçlar operasyonu başlattı. OHAL ilan eden İsrail, hava harekatıyla Hamas'ı havadan vurmaya başladı. Gün boyu süren karşılık bombardıman ve roket atışlarının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne tank sevk etmeye başladı.

İsrail, en gelişmiş tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk ediyor

NETANYAHU: GAZZE'Yİ TERK EDİN

Aynı saatlerde Gazze halkına seslenen Netanyahu, "Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız. Hamas ile ilgisi olan herkesi vuracağız. Hamas'ın etrafında olan siviller derhal o bölgeleri terk edin." diye konuştu.

İsrail, en gelişmiş tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk ediyor

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Son Dakika Dünya İsrail, tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk etmeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk etmeye başladı - Son Dakika
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