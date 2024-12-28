İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı

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HTŞ öncülüğünde silahlı muhalif grupların Suriye'de başkent Şam'a kadar ilerlemesinin ardından Beşar Esad, Rusya'ya kaçmıştı. İsrail basınından Esad ile ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen'in 2019'da Kremlin Sarayı'nda Esad ile görüşmeyi planladığı ancak Esad'ın görüşmeden vazgeçtiği öne sürüldü.

28.12.2024 09:33
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Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde silahlı muhalif gruplar 27 Kasım'da Suriye'de rejim karşıtı operasyonlarına başlamış, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a ulaşmıştı. 61 yıllık Baas rejimine son veren muhaliflerin Şam'a girişlerinin ardından Beşar Esad, Rusya'ya kaçmıştı.

İSRAİL, ESAD REJİMİYLE WHATSAPP ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURMUŞ

Esad'ın Rusya'ya kaçışının yankıları devam ederken İsrail basınından dikkat çeken bir haber yayınlandı. Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail istihbarat servisinin Suriye'deki devrik rejiminin lideri Beşar Esad ve yakın çevresiyle irtibat kurmak için son yıllarda gizli operasyonlar yürüttüğü belirtildi. Habere göre, İsrail istihbarat servisinin WhatsApp üzerinden "Musa" kod ismiyle devrik rejimin üst düzey isimleriyle haberleştiği aktarıldı. İsrail Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN) WhatsApp üzerinden mesajlar yoluyla söz konusu irtibatı İsrail ordusunun Suriye'de İran ve Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere yönelik hava saldırılarının ardından Esad rejiminin eski Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'la kurduğu öne sürüldü.

GİZLİ BİR ANLAŞMA MÜZAKERE EDİLMEYE ÇALIŞILDI

Esad ve yakın çevresiyle irtibat kurmanın yanı sıra İsrail'in yürüttüğü bir diğer operasyonda ise Esad rejimine yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Lübnan'a silah sevkiyatının durdurulmasını içeren gizli bir anlaşmanın müzakere edilmeye çalışıldığı bildirildi.

ESAD'IN VAZGEÇTİĞİ GÖRÜŞME

Haberde ayrıca, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen'in 2019 yılı sonunda Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda Esad ile görüşmeyi planladığı ancak Esad'ın görüşmeden vazgeçtiği belirtildi.

SURİYE'DE BAAS REJİMİNİN DEVRİLMESİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma kararı alan Rusya'ya kaçtı. Rejimin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi.

Kaynak: AA

İsrail, Esad\'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı

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Son Dakika Dünya İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kuzey efe:
    Timur ordusu bu kadar hızlı ilerlemedi, cengizhanın ordusu bile bu kadar çabuk hiç bir yeri ele geçiremedi. muhalifler 2 günde şama ulaştı. Bu işte başka iş var. Birileri israile alan açtı. Çok dikkatli olunmalı, yanı başımızda bir oluşum var ve tehlikeli bir oluşum. 27 9 Yanıtla
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