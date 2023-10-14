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İsrail-Filistin çatışmasına Türkiye'den 4 maddelik çözüm önerisi - Son Dakika

İsrail-Filistin çatışmasına Türkiye'den 4 maddelik çözüm önerisi

Son Güncelleme: 14.10.2023 18:54

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında İsrail-Filistin çatışmasına dair Türkiye'nin 4 maddelik çözüm önerisini paylaştı. Bakan Fidan, ''Sivil can kayıplarının önüne geçilmeli. Çatışmanın coğrafi olarak yayılması engellenmeli. İki devletli çözüm süreci başlatılmalı. Müslüman ülkeler olarak Filistinlilerin bekasını gözetecek, adil ve kalıcı bir barışın garantörü olacak bir mekanizmanın kurulmasıdır.'' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail- Filistin çatışması gündemiyle bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile yaptığı basın toplantısında, Filistin konusunda Türkiye'nin 4 maddelik çözüm önerisini açıkladı.

İsrail-Filistin çatışmasına Türkiye'den 4 maddelik çözüm önerisi

ORTAK BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'nin davetine icabetle gittiği Kahire'de Mısırlı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

TÜRKİYE'DEN 4 MADDELİK ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Gündemine İsrail-Filistin çatışmasını alan Bakan Fidan, "Türkiye olarak geldiğimiz noktada dört hususun önem arz ettiğini düşünmekteyiz." ifadelerini kullanarak, 4 maddeyi saydı:

"1- Sivil can kayıplarının önüne geçilmeli. Bazı devletlerin İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayrı insani bir yaklaşım, sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar.

İsrail'i uluslararası hukuka davet ettiğimizi bir kez daha tekrar ediyorum. Filistinlilerin yerinden edilmesine sonuna kadar karşı çıkıyoruz. Mısır'a sürülme politikasını asla tasvip etmiyoruz.

2- Çatışmanın coğrafi olarak yayılması engellenmeli. Bölgedeki ülkelerle sürekli temastayız

3- İki devletli çözüm süreci başlatılmalı. Ortadoğu'da barış sadece bölgesel alternatiflerle değil, Filistinlilerle tesis edilebilir. Barış olmadan güvenlik tesis edilemez.

4- Müslüman ülkeler olarak Filistinlilerin bekasını gözetecek, adil ve kalıcı bir barışın garantörü olacak bir mekanizmanın kurulmasıdır."

İsrail-Filistin çatışmasına Türkiye'den 4 maddelik çözüm önerisi

"İÇERİDE 300 CİVARINDA VATANDAŞIMIZ VAR"

Bakan Fidan ayrıca yoğun İsrail bombardımanı altındaki Gazze'den tahliyelere ilişkin de konuşarak, "İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30'unun tahliyesini başardık." dedi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İsrail-Filistin çatışmasına Türkiye'den 4 maddelik çözüm önerisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail-Filistin çatışmasına Türkiye'den 4 maddelik çözüm önerisi - Son Dakika
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