İsrail, Gazze\'de bazı bölgelerden tanklarını çekmeye başladığını açıkladı

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İsrail, Gazze Şehrinin bazı bölgelerinden tanklarını çekmeye başladığını açıkladı. İsrail, bu çekilmenin taktik değiştirme ve asker azaltma planının bir parçası olduğunu söyledi.

İsrail, askerlerinin çekilmediği bölgelerde ise şiddetli çatışmaların devam ettiğini söyledi.

İsrail, Gazze'deki savaşın, topraklarının büyük bir kısmını enkaza çevirerek binlerce kişiyi öldürüp 2.3 milyon kişiyi insani bir felakete sürüklediği bir sürecin aylarca süreceğini belirtiyor.

Ancak, bu aynı zamanda saldırısındaki yeni bir aşamayı da işaret ediyor. Bir yetkili, bu ay içinde askerî güçlerin Gazze içinde azaltılacağını ve daha yerel odaklı "temizlik" operasyonlarına aylar sürecek bir aşamaya geçileceğini açıkladı.

Bir ABD yetkilisi, bu kararın, Filistin kuzeyinde daha düşük yoğunluklu operasyonlara geçişin başlangıcını gösterdiğini söyledi. Gazze'dekibu düşük tempolu operasyon işaretleri, ABD Donanması'nın Gerald R. Ford uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e sevkedilmesinin ardından Virginia'daki üslerine geri dönme kararıyla örtüşüyor.

İsrail yetkilisi, asker sayısının azaltılmasının, bazı yedeklerin sivil yaşama dönmesine ve İsrail'in savaşla sarsılmış ekonomisini güçlendirmesine izin vereceğini, aynı zamanda İran destekli Hizbullah ile kuzeyde daha geniş bir çatışma durumunda birimleri serbest bırakacağını belirtti.