İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze sınırında orduya ait bir iş makinasına ateş açıldığı, askerlerden yaralanan olmadığı belirtildi. Açıklamada, Gazze'den açılan ateşe karşılık tank atışıyla Kassam Tugaylarına ait bir noktanın vurulduğu ifade edildi. IDF Twitter'da "Bugün erken saatlerde Kuzey Gazze Şeridi'ndeki güvenlik çitinin yanındaki bir IDF mühendislik aracına ateş açıldı ve araca hasar verildi. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi" dedi. IDF, "Saldırıya yanıt olarak, bir IDF tankı Gazze'deki bir Hamas askeri karakolunu hedef aldı" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › İsrail Gazze'de Hamas'ı hedef aldı - Son Dakika