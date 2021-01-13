İsrail Gazze'de Hamas'ı hedef aldı - Son Dakika

İsrail Gazze'de Hamas'ı hedef aldı

İsrail Gazze\'de Hamas\'ı hedef aldı
Son Güncelleme: 13.01.2021 16:09

İsrail ordusu (IDF) yaptığı açıklamada, günün erken saatlerinde bir IDF mühendislik aracının ateşe verilmesi üzerine abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait karakolu vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu (IDF) yaptığı açıklamada, günün erken saatlerinde bir IDF mühendislik aracının ateşe verilmesi üzerine abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait karakolu vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze sınırında orduya ait bir iş makinasına ateş açıldığı, askerlerden yaralanan olmadığı belirtildi. Açıklamada, Gazze'den açılan ateşe karşılık tank atışıyla Kassam Tugaylarına ait bir noktanın vurulduğu ifade edildi. IDF Twitter'da "Bugün erken saatlerde Kuzey Gazze Şeridi'ndeki güvenlik çitinin yanındaki bir IDF mühendislik aracına ateş açıldı ve araca hasar verildi. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi" dedi. IDF, "Saldırıya yanıt olarak, bir IDF tankı Gazze'deki bir Hamas askeri karakolunu hedef aldı" ifadelerini kullandı.


- İsrail
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail Gazze'de Hamas'ı hedef aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Gazze'de Hamas'ı hedef aldı - Son Dakika
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