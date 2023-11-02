 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 242'ye yükseldi - Son Dakika

İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 242'ye yükseldi

Son Güncelleme: 02.11.2023 14:10

Gazze'yi bombardımana tutan İsrail ordusu, Hamas'ın elinde önce 222 sonrada 239 rehine olduğunu duyurmuştu. Ancak sınırlı kara operasyonları sonucunda istediği sonuçları alamayan İsrail, esir sayısının 242'ye yükseldiğini duyurdu.

27 gündür Gazze'ye saldıran İsrail ordusu, Hamas'ın elinde 222 rehine olduğunu duyurmuştu. Bu süreçte birkaç kez Gazze'ye sınırlı kara operasyonu gerçekleştiren İsrail'in istediği sonuçları alamadığı ortaya çıktı. İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısını geçen hafta 239, bugünse 242 olarak güncelledi.

12 BİNDEN FAZLA HEDEFE SALDIRI DÜZENLEDİLER

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, basın brifinginden önemli açıklamalarda bulundu. Hagari, "Çok sayıda Hamas savaşçısının öldürüldüğü kuzey Gazze'de çatışmalar gece boyunca devam etti. Savaşın başlangıcından bu yana Gazze genelinde 12.000'den fazla hedefe saldırı düzenlendi." dedi.

332 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hagari ayrıca Ordu, "Hamas'ın esir aldığı 242 kişi var. Savaşın başlangıcından bu yana 332 İsrail askeri öldürüldü." ifadelerini kullandı.

REHİNE SAYISI 239 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

İsrail daha önce, Gazze Şeridi yakınlarında aralarında asker ve polisin de olduğu 222 kişinin Hamas'ın elinde olduğunu belirtmişti. Hamas esirlerden 4'ünü İsrail'e teslim ederken son açıklamada rehine sayısının 239 olduğu duyurmuştu.

GAZZE'DE CAN KAYBI 9 BİNİ AŞTI

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın." açıklamasını yaptı. Yaralıların sayısı ise 32 bine dayandı.

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 242'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Başkan adaylarının en büyük kozu olacak
14:05 Dilan-Engin Polat çiftine yapılan operasyonun ardından araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor
13:51 Hamas, İsrail ordusu 53. Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka'yı öldürdü
13:42 İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 242'ye yükseldi
13:37 Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı da gözaltında
13:39 Kayıp adamın cesedi, bazanın altında bulundu
13:28 Güzel fenomen, Cengiz Ünder'in yeni aşkı çıktı! İlk kez birlikte poz verdiler
13:23 İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu görevinden istifa etti
13:05 Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği fındık bahçesine gömdü! İşte mahkemedeki savunması
12:57 2024 yılının resmi tatil günleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 15:01:18. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 242'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement