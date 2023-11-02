İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 242'ye yükseldi

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27 gündür Gazze'ye saldıran İsrail ordusu, Hamas'ın elinde 222 rehine olduğunu duyurmuştu. Bu süreçte birkaç kez Gazze'ye sınırlı kara operasyonu gerçekleştiren İsrail'in istediği sonuçları alamadığı ortaya çıktı. İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın elindeki esir sayısını geçen hafta 239, bugünse 242 olarak güncelledi.

12 BİNDEN FAZLA HEDEFE SALDIRI DÜZENLEDİLER

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, basın brifinginden önemli açıklamalarda bulundu. Hagari, "Çok sayıda Hamas savaşçısının öldürüldüğü kuzey Gazze'de çatışmalar gece boyunca devam etti. Savaşın başlangıcından bu yana Gazze genelinde 12.000'den fazla hedefe saldırı düzenlendi." dedi.

332 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hagari ayrıca Ordu, "Hamas'ın esir aldığı 242 kişi var. Savaşın başlangıcından bu yana 332 İsrail askeri öldürüldü." ifadelerini kullandı.

REHİNE SAYISI 239 OLARAK AÇIKLANMIŞTI

İsrail daha önce, Gazze Şeridi yakınlarında aralarında asker ve polisin de olduğu 222 kişinin Hamas'ın elinde olduğunu belirtmişti. Hamas esirlerden 4'ünü İsrail'e teslim ederken son açıklamada rehine sayısının 239 olduğu duyurmuştu.

GAZZE'DE CAN KAYBI 9 BİNİ AŞTI

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın." açıklamasını yaptı. Yaralıların sayısı ise 32 bine dayandı.