İsrail, Gazze\'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı

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Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı aldı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50'den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıların hala devam ederken İsrail'in, Refah geçişinin kontrol altına alındığı öğrenildi.

REFAH KAPISI 2007'DEN BERİ MISIR KONTROLÜNDE

İsrail ile 2007 yılında gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında Refah sınır kapısının kontrolü Mısır'da. Gazze'ye geçiş yapan her araç İsrail tarafından silah taşımadığından emin olunması için sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu. İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

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