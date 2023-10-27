 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail ''Şifa Hastanesi askeri amaçla kullanılıyor'' dedi! Hamas'tan gündem yaratan iddiaya yanıt gecikmedi - Son Dakika

İsrail ''Şifa Hastanesi askeri amaçla kullanılıyor'' dedi! Hamas'tan gündem yaratan iddiaya yanıt gecikmedi

Son Güncelleme: 27.10.2023 18:47

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin Hamas tarafından komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığını ifade ederek hastanelere yönelik saldırılarının devam edeceğini duyururken, İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili istihbarat videosunu paylaştı. İddialara jet bir yanıt veren Hamas ise Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nin askeri amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, 21 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. İsrail ordusundan bugün yapılan açıklamada ise Hamas'ın Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni komuta ve kontrol merkezi olarak kullanıldığı bilgisine erişildiği ifade edilirken, hastanelere yönelik saldırıların devam edeceği mesajı verildi. Başbakan Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili istihbarat videosunu paylaştı. Hamas'tan iddialara jet bir yanıt gelirken, Şifa Hastanesi'nin örgüt tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı iddiaları yalanlandı.

"HAMAS'IN KOMUTA VE KONTROL MERKEZİ OLARAK KULLANILIYOR"

Gazze'yi günlerdir abluka altına alan İsrail Ordu Sözcüsü Richard Hecht, bugün yaptığı açıklamada hastanelere yönelik saldırıların devam edeceğini ifade ederek "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bazı odalar, Hamas'ın komuta ve kontrol merkezi olarak kullanılıyor. Hastanelerde yakıt bulunuyor ama Hamas bunu kendi işleri için kullanıyor. Size bunu gerçek fotoğraflarla gösteremeyiz ama odaların çizdiğimiz fotoğraflarını paylaşabiliriz" diye konuştu.

İsrail 'Gazze'deki Şifa Hastanesi askeri amaçlarla kullanıyor' dedi! Hamas'tan iddiaya yanıt gecikmedi

NETANYAHU DA İSTİHBARAT VİDEOSUNU PAYLAŞTI

İddialarını fotoğraflarla destekleyen Hecht'in çıkışına bir destek de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Netanyahu, Hamas'ın hastaneyi askeri komuta merkezi olarak kullandığına ilişkin istihbarat bilgilerini aktardı.

İsrail 'Gazze'deki Şifa Hastanesi askeri amaçlarla kullanıyor' dedi! Hamas'tan iddiaya yanıt gecikmedi

HAMAS'TAN İDDİALARA YANIT GECİKMEDİ

İsrail'in Şifa Hastanesi ile ilgili iddiasına ise Hamas'tan yanıt gecikmedi. Hamas grubu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir hastaneyi askeri amaçlarla kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Hamas Siyasi Bürosu üyesi İzzet El Rishq, "İsrail'in El Şifa Hastanesi hakkındaki iddiaları yanlıştır" dedi. Açıklamada ayrıca "bu tür iddiaların binlerce yaralının bulunduğu ve 40.000'den fazla yerinden edilmiş insanı barındıran bir hastanenin hedef alınmasına yol açtığı" uyarısında da bulunuldu.

İsrail 'Gazze'deki Şifa Hastanesi askeri amaçlarla kullanıyor' dedi! Hamas'tan iddiaya yanıt gecikmedi

ARAP VE İSLAM ÜLKELERİNE "MÜDAHALE" ÇAĞRISI YAPTILAR

Rishq ayrıca, "Birleşmiş Milletler ile Arap ve İslam ülkelerine, Gazze'deki bombalamaların ve sağlık sisteminin tahrip edilmesinin durdurulması için derhal müdahale etmeleri" çağrısında bulundu. Açıklama, İsrail ordusunun Filistin hareketi için bir "askeri karakol" olarak gördüğü ve bombalamakla tehdit ettiği Şifa Hastanesi'nin hazırlık aşamasında boşaltılması yönündeki İsrail taleplerine yanıt olarak geldi.

İsrail 'Gazze'deki Şifa Hastanesi askeri amaçlarla kullanıyor' dedi! Hamas'tan iddiaya yanıt gecikmedi

GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 7 BİN 326'YA ÇIKTI

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail 'Gazze'deki Şifa Hastanesi askeri amaçlarla kullanıyor' dedi! Hamas'tan iddiaya yanıt gecikmedi

24 SAATTE 41 KATLİAM

İsrail'in dünden bu yana 41 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 298 kişinin daha öldürüldüğünü belirtti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 772 aileden 5 bin 500 kişiyi öldürdü. İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanların olduğunu dile getiren Kudra, 940'ı çocuk 1700 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu aktardı.

İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ''Şifa Hastanesi askeri amaçla kullanılıyor'' dedi! Hamas'tan gündem yaratan iddiaya yanıt gecikmedi - Son Dakika


Son Dakika
00:14 Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi
22:55 BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:32 Maç oynandığı anda halı sahaya isabet eden mermi müdüriyet odasına düştü
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 00:34:29. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ''Şifa Hastanesi askeri amaçla kullanılıyor'' dedi! Hamas'tan gündem yaratan iddiaya yanıt gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement