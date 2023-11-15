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İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı - Son Dakika

İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı

15.11.2023 06:55  - Güncelleme: 07:24

İsrail ordusu, günlerdir kuşatma altında tuttuğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı. Askerler hastane içinde bulunduğunu iddia ettikleri Hamas üyelerine "Teslim ol" çağrısı yaparken, Hamas gece baskınından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 40 gündür bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinliyi katleden katil İsrail bu kez de Gazze'nin en büyük hastanesi Şifa'ya operasyon başlattı. Günlerdir kuşatma altında tuttukları Şifa Hastanesi'ne giren askerler, içeride olduğunu iddia ettikleri Hamas üyelerine "Teslim ol" çağrısında bulundu. Hamas ise operasyondan ABD Başkanı Biden'ı sorumlu tuttuklarını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı

İSRAİL ORDUSU'NDAN ŞİFA HASTANESİ'NE OPERASYON

İsrail ordusu, Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'ne Hamas üyelerinin saklandığı iddiasıyla operasyon başlattı. Operasyon, ABD'nin Hamas'ın Gazze'de bazı hastaneleri saklanmak için kullandığı yönünde alınan istihbarat bilgisini paylaşmasının ardından düzenlendi.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı

ARAPÇA TERCÜMANLAR VE SAĞLIK EKİPLERİ DE DESTEK VERDİ

İngiliz haber ajansı Reuters, İsrail güçlerinin operasyonu hastanenin belirli bir bölgesinde gerçekleştirdiğini, operasyona başlamadan önce ise hastanede olduğunu iddia ettiği tüm Hamas üyelerine "teslim ol" çağrısında bulunduğunu aktardı. Operasyona, sivillerle iletişim kurmak için Arapça tercümanlar ve sağlık ekiplerinin de destek verdiği açıklandı.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı

HAMAS: BASKINDAN ABD BAŞKANI BIDEN SORUMLUDUR

İsrail ordusu, operasyonun bir istihbarat bilgisi üzerine düzenlendiğini duyurdu. Hastaneye giren İsrail güçlerinin operasyon için özel eğitim aldığı belirtildi. Hamas, Şifa Hastanesi baskınından ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı

ABD: HAMAS, GAZZE'DE HASTANELERİ SAKLANMAK İÇİN KULLANIYOR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü. Kirby, söz konusu istihbarata göre Gazze'de aralarında Şifa Hastanesi'nin de bulunduğu bazı hastanelerin Hamas tarafından "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak" amacıyla kullanıldığını savundu.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı

"HASTANELER VE HASTALAR KORUNMALIDIR"

Hastanelere havadan saldırıda bulunulmasını desteklemediklerini söyleyen Kirby, "Hastaneler ve hastalar korunmalıdır. Masum, çaresiz ve hasta insanların sadece hak ettikleri tedaviyi almaya çalıştıkları hastanede çıkan bir çatışma görmek istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı

İSRAİL, ŞİFA HASTANESİ'NİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİ VURDU

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde de Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini hedef almıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumundaki Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi vuruldu. Görüntülerdeki doktorların bölgedeki patlama nedeniyle tozdan nefes almakta zorlandığı dikkati çekti. Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı

BEBEKLER KUVÖZDEN ÇIKARILDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Görüntülere göre ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30'dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi. Doktorların bebekleri taşırken geçtiği hastane koridorlarının yaralıların bulunduğu hasta yataklarıyla dolu olduğu ve aynı koridorlarda, evleri bombalandığı için yerinden edilen ve hastaneye sığınan sivillerin de yaşadığı görüldü.

Bu vahim duruma dair konuşan Filistinli bir doktor, bebekleri taşıdıkları alanın özellikle prematüreler için uygun olmadığını vurguladı. Bebeklerin normalde kuvözde kalması gerektiğini belirten doktorlar, "bugüne kadar üç bebeğin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle öldüğünü" söyledi.

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne operasyon başlattı - Son Dakika


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