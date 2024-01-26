İsrail\'in Gazze\'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı

Beline kırmızı kuşak bağlayacaklardı! O andaki tepkisi de sözleri de viral oldu

İsrail'in Gazze'ye günlerdir sürdürdüğü bombardımanda yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanının yok olduğu, İsrailli sivil toplum kuruluşu Emek Shaveh tarafından ortaya çıkarılırken İsrail Tarihi Eserler Kurumu Müdürü Eli Escusido'nun manzarayı "Harika" olarak nitelemesi dikkat çekti.

İsrail Tarihi Eserler Kurumu Müdürü Eli Escusido'nun sosyal medya hesabında, İsrail askerleriyle Tarihi Eserler İdaresi'ndeki bir çalışanın, Gazze'deki arkeolojik bir alanda çekilen görüntülerini yayımlamasına Emek Shaveh'ten açıklama geldi.

MANZARAYI "HARİKA" DİYEREK EKİBİNİ KUTLADI

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İsrailli STK, "Escusido'nun yaptığı paylaşımda, yardımcısının Gazze'deki tarihi eserleri incelemek üzere gönderildiği ve müdürün de, giden grubun keşfini 'harika' ibaresiyle kutladığı görünüyor." ifadesine yer verildi.

İSRAİL GAZZE'DEKİ ARKEOLOJİK ESERLERİ ÇALDI MI?

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla İsrail'in Gazze'deki arkeolojik eserleri çaldığı iddiaları güçlenirken İsrailli STK Emek Shaveh'in açıklamasında "Şu ana kadar yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanı ile eserin yok olmasına yol açan bir savaş ortamında grubun yaptığı keşfin kutlama sebebi olamayacağı ve İsrail'in, Gazze'deki tek bir tarihi esere bile el koymasına izin verilemeyeceği." ifadeleri yer aldı.