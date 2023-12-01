İsrail, Gazze'deki sivil halkı yönlendirdiği Han Yunus'u da savaş alanı ilan etti

Her şey bu kareden sonra oldu! Güzel model dev dalgalara kapıldı

İsrail, güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti. Savaş uçaklarının da bölgeye attığı broşürlerde Filistinlilerin bölgeyi terk edip Refah'a gitmelerini istendi.

VAKİT KAYBETMEDEN BOMBALADILAR

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu. "İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti.

QR KODLU BROŞÜR ATTILAR

Diğer yandan İsrail ordusu güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti. Han Yunus bölgesindeki insanların Refah'a gitmesini isteyen İsrail ordusu, uçaklardan atılan broşürlere bir de QR kod ekledi. Broşürlerde, "El Karara, El Huzaa, Absan ve Beni Suheyle sakinlerine: Bölgeyi acilen boşaltıp Refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir." ifadeleri kullanıldı. QR kodun taratılmış hali ise insanları İsrail ordusunun resmi sitesine yönlendiriyor.

"GÜVENLİĞİNİZ İÇİN EN GÜVENLİ YOL"

Sitede yer alan bilgilerde ise şu ifadeler kullanıldı: "Lütfen aşağıdaki haritayı kontrol edin. Bu bölgelerde yaşayan insanlar en yakın medya kuruluşunun ya da İsrail ordusunun talimatlarına uymalıdır. Aileniz ve sizin güvenliğiniz için en güvenli yol bu talimatlara uymanız"

Öte yandan İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Han Yunus kentinin doğusundaki Filistinliler, kentin orta kesimindeki bölgelere göç etmeye başladı.

"İNSANLAR NEREYE GİTMELİYİZ DİYE SORUYOR"

Han Yunus'tan bildiren bir muhabir ise "İnsanlar nereye gitmeliyiz diye soruyor, Gazze tüm bunlar için hazırlıksız. Gazze'de insanlar için bir barınak veya güvenli alan yok. Birçoğu evlerini kaybetmiş durumda" dedi.

KATLİAMDA CAN KAYBI 15 BİNİ GEÇTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.