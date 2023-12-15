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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü

İsrail ordusu, işgal etmeye çalıştıkları Gazze Şeridi'nde, Kassam Tugayları ile çatıştıkları esnada 3 İsrailli esiri ''yanlışlıkla'' öldürdüklerini açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdü
15.12.2023 - 21:44,  Güncelleme: 21:47
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki işgali sırasında "yanlışlıkla" 3 İsrailli esiri öldürdü. İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada olay doğrulanarak, "Olaydan anında dersler çıkarıldı ve bunlar sahadaki tüm İsrail ordu birliklerine aktarıldı. İsrail ordusu, trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiriyor ve ailelere en içten başsağlığı dileklerini iletiyor." denildi.

SORUMLULUĞU ÜSTLENDİLER

İsrail ordusundan olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verildi.

İsrail: Gazze Şeridi'nde bulunan 3 İsrailli rehine, askerlerimiz tarafından yanlışlıkla öldürüldü

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin 3 esire ait olduklarının doğrulandığı kaydedildi.

İsrail: Gazze Şeridi'nde bulunan 3 İsrailli rehine, askerlerimiz tarafından yanlışlıkla öldürüldü

Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarıldı.

İsrail: Gazze Şeridi'nde bulunan 3 İsrailli rehine, askerlerimiz tarafından yanlışlıkla öldürüldü

"OLAYDAN ANINDA DERSLER ÇIKARILDI"

İsrail ordusunun konuyu incelemeye başladığına işaret edilen açıklamada, olayın yaşandığı "bölgenin son birkaç gündür devam eden çatışmaların yaşandığı aktif bir savaş bölgesi olduğu" savunuldu. Açıklamada, "Olaydan anında dersler çıkarıldı ve bunlar sahadaki tüm İsrail ordu birliklerine aktarıldı. İsrail ordusu, trajik olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiriyor ve ailelere en içten başsağlığı dileklerini iletiyor. Ulusal misyonumuz, kayıp kişilerin yerini tespit etmek ve tüm rehineleri evlerine geri getirmektir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail: Gazze Şeridi'nde bulunan 3 İsrailli rehine, askerlerimiz tarafından yanlışlıkla öldürüldü

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 119'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail: Gazze Şeridi'nde bulunan 3 İsrailli rehine, askerlerimiz tarafından yanlışlıkla öldürüldü

GAZZE'DE CAN KAYBI 19 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail: Gazze Şeridi'nde bulunan 3 İsrailli rehine, askerlerimiz tarafından yanlışlıkla öldürüldü

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 106 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

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