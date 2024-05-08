İsrail, Kerem Shalom sınır kapısını Gazze'ye yardım için yeniden açtı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Kerem Shalom sınır kapısını Gazze'ye yardım için yeniden açtı

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İsrail, dört gün önceki roket saldırısı sonucu dört askerin ölmesinin ardından kapatılan Kerem Shalom sınır kapısını Gazze'ye insani yardım için yeniden açtığını duyurdu. Uluslararası toplum tarafından bağışlanan yardım malzemeleri denetlendikten sonra Gazze'ye aktarılacak. Ayrıca, İsrail ile Gazze'nin kuzeyi arasındaki Erez sınır kapısı da yardım sevkiyatı için açık olduğu belirtildi.

08.05.2024 13:52  Güncelleme: 14:01
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İsrail, dört gün önce bir roket saldırısı sonucu dört askerin ölmesinin ardından kapatılan Kerem Shalom sınır kapısını Gazze'ye insani yardım için yeniden açtığını duyurdu.

Ordu ve COGAT (Savunma Bakanlığı bünyesinde Filistinli sivillerin işlerini yöneten birim) tarafından yapılan ortak açıklamada, "Uluslararası toplum tarafından bağışlanan yiyecek, su, barınma malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan Mısır'dan kamyonlar sınır kapısına ulaşmaya başladı" denildi.

Yapılan açıklamaya göre, yardım malzemeleri denetlendikten sonra Gazze tarafına aktarılacak.

Ayrıca, İsrail ile Gazze'nin kuzeyi arasındaki Erez sınır kapısının da Filistin topraklarına yardım sevkiyatı için açık olduğu belirtildi.

Kerem Shalom geçişi, Pazar günü Hamas'ın düzenlediği ve dört askerin ölümüne, ondan fazla askerin yaralanmasına neden olan bir roket saldırısının ardından kapatılmıştı.

Salı günü, İsrail birlikleri, Gazze ile Mısır arasındaki Rafah geçişinin Filistin tarafını ele geçirdi. Bu, şehrin doğu kesimine yapılan bir baskının ardından gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler ve İsrail'in en büyük destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri, sivil halkın açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalması nedeniyle bu iki geçişin kapatılmasını kınadı.

Filistin, İsrail, Mısır, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Kerem Shalom sınır kapısını Gazze'ye yardım için yeniden açtı - Son Dakika

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