İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne bugün düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu 19 Filistinli yaşamını yitirdi. Kanlı saldırılar devam ederken İsrail ordusunun, Gazze'ye üzerlerinde "Masal bitti, hikaye sona erdi. Hamas artık tarih oldu. Hamas sizi uçurumun kenarına getirdi atlayın" yazan bildiriler attığı görüldü.
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1.07.2025 14:37:11. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Gazze'ye "Masal bitti, Hamas artık tarih oldu" yazılı bildiriler attı - Son Dakika
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