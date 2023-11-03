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İsrail, Filistinli işçileri sınır dışı ediyor! Elleri kelepçeli, gözleri bağlı şekilde yürüyerek Gazze'ye dönüyorlar - Son Dakika

İsrail, Filistinli işçileri sınır dışı ediyor! Elleri kelepçeli, gözleri bağlı şekilde yürüyerek Gazze'ye dönüyorlar

Son Güncelleme: 03.11.2023 13:19

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ''İsrail Gazze'yle tüm ilişkilerini kesiyor. Bundan sonra Gazze'den Filistinli işçi gelmeyecek. Savaş başladığı sırada İsrail'de bulunan Gazzeli işçiler de geri gönderilecek'' ifadeleri yer aldı. Açıklama sonrasında Batı Şeria'da bulunan ve sınır dışı edilen Filistinli işçiler Gazze'ye yürüyerek girerken, bazı işçilerin ellerinin kelepçeli ve gözlerinin bağlı olması dikkat çekti.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 28 gündür bomba yağdırıyor. 9 binden fazla kişinin öldüğü Gazze ile tüm ilişkileri kesmekte kararlı gözüken İsrail yönetimi, bundan sonra Filistinli işçilerin de ülkeye giremeyeceklerini duyurdu.

İsrail, Gazze'yi bitirmekte kararlı! Filistinli işçileri gözlerini bağlayıp kelepçe takarak sınır dışı ettiler

"İSRAİL'DE BULUNAN GAZZELİ İŞÇİLER GERİ GÖNDERİLECEK"

Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada "İsrail Gazze'yle tüm ilişkilerini kesiyor. Bundan sonra Gazze'den Filistinli işçi gelmeyecek. Savaş başladığı sırada İsrail'de bulunan Gazzeli işçiler de geri gönderilecek" ifadeleri yer aldı.

İsrail, Gazze'yi bitirmekte kararlı! Filistinli işçileri gözlerini bağlayıp kelepçe takarak sınır dışı ettiler

ELLERİ KELEPÇELİ VE GÖZLERİ BAĞLI

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklama sonrası İsrail tarafından sınır dışı edilen binlerce Filistinli işçi yürüyerek abluka altındaki Gazze Şeridi'ne döndü. İsrail güçlerinin sınır kapısına 2 kilometre uzaklıkta bıraktığı işçiler Gazze'ye yürüyerek girerken, bazı işçilerin ellerinin kelepçeli ve gözlerinin bağlı olması dikkat çekti.

İsrail, Gazze'yi bitirmekte kararlı! Filistinli işçileri gözlerini bağlayıp kelepçe takarak sınır dışı ettiler

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 55 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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Son Dakika Dünya İsrail, Filistinli işçileri sınır dışı ediyor! Elleri kelepçeli, gözleri bağlı şekilde yürüyerek Gazze'ye dönüyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Filistinli işçileri sınır dışı ediyor! Elleri kelepçeli, gözleri bağlı şekilde yürüyerek Gazze'ye dönüyorlar - Son Dakika
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