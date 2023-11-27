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İsrail gemilerini ele geçiren Husilere neden kimse dokunamıyor? Uzmanlar balistik füzelere dikkat çekiyor - Son Dakika

İsrail gemilerini ele geçiren Husilere neden kimse dokunamıyor? Uzmanlar balistik füzelere dikkat çekiyor

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e ait 3 gemiyi ele geçiren Yemen'deki Husilere yönelik herhangi bir müdahale gelmemesi dikkatlerden kaçmadı. Uzmanlar buna neden olarak Husilerin elindeki balistik füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarını gösterirken, bu füzelerin uçaksavar sistemli 6 ABD gemisine rağmen İsrail'e sorunsuz ulaştığına dikkat çekiliyor.

İsrail gemilerini ele geçiren Husilere neden kimse dokunamıyor? Uzmanlar balistik füzelere dikkat çekiyor
27.11.2023 - 14:03,  Güncelleme: 14:36
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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'yi kan gölüne çevirirken 13 binden fazla Filistinliyi katletti. Geçici ateşkes nedeniyle saldırılara ara veren İsrail sürenin bitiminde savaşa devam edeceği tehditlerinde bulunurken süreçte yaşanan bir gelişme dikkatlerden kaçmadı.

İsrail gemilerini ele geçiren Husilere neden kimse dokunamıyor? Uzmanlar ellerindeki balistik füzelere dikkat çekiyor

"İSRAİL GEMİLERİNİ ELE GEÇİREN HUSİLERE DİŞ GEÇİREMİYOR"

İsrail'in 3 gemisini ele geçiren Yemen'deki Husilere diş geçiremediği iddiası uluslararası kamuoyunda iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı. Uzmanlar bunun nedeni olaraksa Husilerin elindeki balistik füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarını gösteriyor.

İsrail gemilerini ele geçiren Husilere neden kimse dokunamıyor? Uzmanlar ellerindeki balistik füzelere dikkat çekiyor

"6 ABD GEMİSİNE RAĞMEN FÜZELER İSRAİL'E ULAŞABİLİYOR"

Husilere ait balistik füzelerin uçaksavar sistemli 6 ABD gemisine rağmen İsrail'e sorunsuz ulaştığına dikkat çeken yetkililer, "Bu, Husilerin ABD hava savunmasını kırdığının, İsrail'i ve Batı'yı petrolle besleyen Suudi Arabistan'daki petrol platformlarını kolaylıkla hedef alıp, yakıp yok edebildiğinin açık bir göstergesidir" yorumunda bulunuyor.

İsrail gemilerini ele geçiren Husilere neden kimse dokunamıyor? Uzmanlar ellerindeki balistik füzelere dikkat çekiyor

"AVRUPA'DA CİDDİ BİR EKONOMİK DARBEYE NEDEN OLABİLİR"

Böylesi bir saldırının dünya petrol fiyatlarında benzeri görülmemiş bir sıçramaya ve Avrupa'da ciddi bir ekonomik darbeye neden olacağını belirten uzmanlar, Husilerin bu sebeplerden dolayı şu anda Ortadoğu'nun büyük patronu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Son Dakika Dünya İsrail gemilerini ele geçiren Husilere neden kimse dokunamıyor? Uzmanlar balistik füzelere dikkat çekiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail gemilerini ele geçiren Husilere neden kimse dokunamıyor? Uzmanlar balistik füzelere dikkat çekiyor - Son Dakika
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