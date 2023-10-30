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İsrail güçleri, Batı Şeria'da araçları, binaları ve yolları buldozerlerle kullanılamaz hale getiriyor - Son Dakika

İsrail güçleri, Batı Şeria'da araçları, binaları ve yolları buldozerlerle kullanılamaz hale getiriyor

Son Güncelleme: 30.10.2023 12:10

İsrail havadan, karadan ve denizden Gazze Şeridi'ne bomba yağdırırken, orduya bağlı askerler de gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Nablus başta olmak üzere birçok Filistin beldesine gece boyunca baskınlar düzenledi. Bölgeden gelen bir görüntüde İsrail güçlerinin araçları, binaları ve yolları buldozerlerle kullanılamaz hale getirdiği görülüyor.

İsrail ordusu 24 gündür Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Saldırılar sürerken İsrail güçleri Batı Şeria'da da işgal ettiği Cenin ve Nablus başta olmak üzere sivillerin yaşadığı bölgeleri buldozerlerle dümdüz etti.

GAZZE'Yİ YERLE BİR ETTİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail son olarak da sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 8 binden fazla insanın öldürüldüğünü duyurdu.

KESKİN NİŞANCILAR İNSANLARA ATEŞ AÇTI

İsrail ordusu Gazze'nin yanı sıra işgal ettiği Batı Şeria'da da Filistinlilerin yaşadığı bölgelere saldırıyor. Cenin kentine 100 askeri araçla farklı noktalardan giriş yapan İsrail askerleri İbni Sina Hastanesi'ni abluka altına aldı. Çevredeki binaların çatılarına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, baskına karşı koyan Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtı. İsrail güçlerinin Cenin baskınında 4 Filistinli öldürüldü, ikisi ağır olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.

BULDOZERLER ARAÇLARI VE ALTYAPI TESİSLERİNİ DÜMDÜZ ETTİ

İsrail ordusu eşliğinde Cenin'e giren buldozerler, geceyi yolları kazarak, altyapıya zarar vererek geçirdi. Buldozerlerin, askeri araçların eşliğinde kentin çeşitli bölgelerinden geçerken, Filistinlilere ait park halindeki araçlara büyük zarar verdiği görüntüler paylaşıldı.

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Son Dakika Dünya İsrail güçleri, Batı Şeria'da araçları, binaları ve yolları buldozerlerle kullanılamaz hale getiriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail güçleri, Batı Şeria'da araçları, binaları ve yolları buldozerlerle kullanılamaz hale getiriyor - Son Dakika
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