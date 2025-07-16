İsrail: Günlerce sürecek savaşa hazırız, Suriye'de 160 hedefi vurduk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail: Günlerce sürecek savaşa hazırız, Suriye'de 160 hedefi vurduk

İsrail: Günlerce sürecek savaşa hazırız, Suriye\'de 160 hedefi vurduk
16.07.2025 16:26  Güncelleme: 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail: Günlerce sürecek savaşa hazırız, Suriye'de 160 hedefi vurduk

İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a saldırdı. İsrail'e ait savaş jetleri Genelkurmay Başkanlığı binasını ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı vurdu.

İLK SALDIRIDA GENELKURMAY KARARGAHININ KAPISI VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, yakın zamanda Suriye'nin Şam bölgesindeki Suriye rejiminin Genelkurmay Karargahı'nın girişine saldırı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Suriye'de Dürzilere yönelik gelişmeleri ve faaliyetleri izlemeye devam ediyor ve siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda bölgeye saldırıyor ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı bulunuyor." denildi.

İsrail: Günlerce sürecek savaşa hazırız, Suriye'de 160 hedefi vurduk

CUMHURBAŞKANLIĞI YERLEŞKESİ DE HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Suriye'ye düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüler ve bilgiler paylaştı. Şam'daki Genelkurmay binasına düzenlenen saldırıyla eş zamanlı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da hedef alındığı kaydedildi. Saldırının "uyarı" gerekçesiyle yapıldığı ileri sürüldü.

"GÜNLERCE SÜRECEK SAVAŞA HAZIRIZ"

Öte yandan İsrail, Suriye'ye en az 160 hava saldırısı düzenlediğini ve günlerce sürecek savaşa hazır olduklarını açıkladı.

Açıklamanın devamında, "Pazartesi gününden bu yana Suriye'de, çoğunluğu Süveyda bölgesinde olmak üzere 160'tan fazla hedef vuruldu. İsrail ordusu, birkaç gün sürecek çatışmaya hazırlandığını belirtirken, aynı zamanda İsrail ile Suriye arasında dolaylı görüşmeler devam ediyor. İsrail Ordusu ayrıca Golan Tepeleri'ne iki tümen konuşlandırmaya ve bölgeye insansız hava araçları ve savaş uçakları da dahil olmak üzere hava kuvvetlerini yönlendirmeye hazırlanıyor." denildi.

İsrail: Günlerce sürecek savaşa hazırız, Suriye'de 160 hedefi vurduk

KATZ: ŞİMDİ ACI DARBELER GELECEK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise X hesabından şu paylaşımları yaptı:

"Şam'daki sinyaller bitti, şimdi acı darbeler gelecek. İsrail Savunma Kuvvetleri, Dürzilere saldıran güçleri tamamen geri çekilene kadar Süveyda'da yoğun bir şekilde operasyonlarını sürdürecek. İsrail'deki Dürzi kardeşlerimiz, Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail Ordusu'na güvenebilirsiniz. Başbakan Netanyahu ve ben, Savunma Bakanı olarak bir taahhütte bulunduk ve bu taahhüdü yerine getireceğiz."

İsrail: Günlerce sürecek savaşa hazırız, Suriye'de 160 hedefi vurduk

SÜVEYDA'DA PATLAK VEREN OLAYLAR

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

İsrail de "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'de Süveyda çevresinde dünden beridir hava saldırıları düzenliyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, dün yaptığı açıklamada, Suriye hükümetini "Dürzileri rahat bırakması" konusunda uyardıklarını ve İsrail ordusunun Suriye hükümet güçleri geri çekilene kadar saldırmaya devam edeceğini söyledi.

Dürzilerin İsrail'deki lideri Şeyh Muvafak Tarif ise, dün yaptığı açıklamada, yaşananları "Dürzi toplumu için varoluşsal bir mücadele" olarak nitelendirmişti.

ÖLÜ SAYISI 248'E ÇIKTI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda ölenlerin sayısının 248'e yükseldiği belirtildi. Dürzi gruplardan 21'i sivil 92 kişinin, Bedevi gruplardan 18 kişinin, güvenlik güçlerinden ise 138 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Genelkurmay Başkanlığı, Tel Aviv, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail: Günlerce sürecek savaşa hazırız, Suriye'de 160 hedefi vurduk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Burak üstün:
    ?Hani reis suriyeyi fethetti diyenler nerede? Suriyede bizden habersiz kuş uçmaz diyen ak koyunlar nerede? Yine sert bi kınama yapar geçiştirirler merak etmeyin. Silah bırakan ypg bugün israil ve dürzilere silahlarla yardıma gitti. ? 8 8 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    helal olsun İsrail,ama reise bir namaz kildirmadiniz Şam'da bu çok ayıp 3 9 Yanıtla
  • 1234:
    0 çocukları bunları 9 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    şaka gibi it I'm diyemiyoruz. hani İslam hani müslüman hani gardaslik ? 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    buradaki Suriyeli din gardaslarimiz neden gidip kendi namusu olan vatan topraklarını savunmuyorlar ?? 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
AB, İran’a yönelik yeni yaptırımları duyurdu AB, İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Türkiye yangın yeri İki kentte durum vahim Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
Husumetli ailelerin ilginç kavgası Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler Husumetli ailelerin ilginç kavgası! Önce araçlarla birbirlerine çarptılar sonra bıçakları çektiler
İstanbul’da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı İstanbul'da rüzgarın devirdiği ağaç 3 kişiyi yaraladı
Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu Emmy ödüllerinde 2025 adayları belli oldu
Heybeliada’da tekne kazası Denize düşen 7 kişi kurtarıldı Heybeliada'da tekne kazası! Denize düşen 7 kişi kurtarıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu

16:15
İsrail’in, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
16:00
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü “Ahrazım“ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! "Ahrazım" açıklaması gazetecileri şaşırttı
13:33
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
07:28
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
01:43
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
00:37
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
00:18
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
00:10
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı
İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
23:49
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 16:43:06. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail: Günlerce sürecek savaşa hazırız, Suriye'de 160 hedefi vurduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.