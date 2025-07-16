İsrail: Günlerce sürecek savaşa hazırız, Suriye\'de 160 hedefi vurduk

İsrail ordusu, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a saldırdı. İsrail'e ait savaş jetleri Genelkurmay Başkanlığı binasını ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı vurdu.

İLK SALDIRIDA GENELKURMAY KARARGAHININ KAPISI VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, yakın zamanda Suriye'nin Şam bölgesindeki Suriye rejiminin Genelkurmay Karargahı'nın girişine saldırı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Güney Suriye'de Dürzilere yönelik gelişmeleri ve faaliyetleri izlemeye devam ediyor ve siyasi kademenin direktifleri doğrultusunda bölgeye saldırıyor ve çeşitli senaryolara karşı hazırlıklı bulunuyor." denildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YERLEŞKESİ DE HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Suriye'ye düzenlenen saldırılara ilişkin görüntüler ve bilgiler paylaştı. Şam'daki Genelkurmay binasına düzenlenen saldırıyla eş zamanlı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da hedef alındığı kaydedildi. Saldırının "uyarı" gerekçesiyle yapıldığı ileri sürüldü.

"GÜNLERCE SÜRECEK SAVAŞA HAZIRIZ"

Öte yandan İsrail, Suriye'ye en az 160 hava saldırısı düzenlediğini ve günlerce sürecek savaşa hazır olduklarını açıkladı.

Açıklamanın devamında, "Pazartesi gününden bu yana Suriye'de, çoğunluğu Süveyda bölgesinde olmak üzere 160'tan fazla hedef vuruldu. İsrail ordusu, birkaç gün sürecek çatışmaya hazırlandığını belirtirken, aynı zamanda İsrail ile Suriye arasında dolaylı görüşmeler devam ediyor. İsrail Ordusu ayrıca Golan Tepeleri'ne iki tümen konuşlandırmaya ve bölgeye insansız hava araçları ve savaş uçakları da dahil olmak üzere hava kuvvetlerini yönlendirmeye hazırlanıyor." denildi.

KATZ: ŞİMDİ ACI DARBELER GELECEK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise X hesabından şu paylaşımları yaptı:

"Şam'daki sinyaller bitti, şimdi acı darbeler gelecek. İsrail Savunma Kuvvetleri, Dürzilere saldıran güçleri tamamen geri çekilene kadar Süveyda'da yoğun bir şekilde operasyonlarını sürdürecek. İsrail'deki Dürzi kardeşlerimiz, Suriye'deki kardeşlerinizi korumak için İsrail Ordusu'na güvenebilirsiniz. Başbakan Netanyahu ve ben, Savunma Bakanı olarak bir taahhütte bulunduk ve bu taahhüdü yerine getireceğiz."

SÜVEYDA'DA PATLAK VEREN OLAYLAR

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerinde çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar meydana gelmişti.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

İsrail de "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'de Süveyda çevresinde dünden beridir hava saldırıları düzenliyor.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, dün yaptığı açıklamada, Suriye hükümetini "Dürzileri rahat bırakması" konusunda uyardıklarını ve İsrail ordusunun Suriye hükümet güçleri geri çekilene kadar saldırmaya devam edeceğini söyledi.

Dürzilerin İsrail'deki lideri Şeyh Muvafak Tarif ise, dün yaptığı açıklamada, yaşananları "Dürzi toplumu için varoluşsal bir mücadele" olarak nitelendirmişti.

ÖLÜ SAYISI 248'E ÇIKTI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda ölenlerin sayısının 248'e yükseldiği belirtildi. Dürzi gruplardan 21'i sivil 92 kişinin, Bedevi gruplardan 18 kişinin, güvenlik güçlerinden ise 138 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.