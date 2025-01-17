İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak - Son Dakika
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İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

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İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada güvenlik kabinesinin bugün toplanacağı ifade edilirken hükümetin anlaşmayı onaylamak içinse daha sonra bir araya geleceği aktarıldı.

17.01.2025 11:24
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İsrail ile Hamas arasında 15 ay sonra imzalanacak ateşkes anlaşmasında her gün yeni pürüzler çıkmaya devam ederken, Tel Aviv yönetimi neredeyse her gün yeni bir bahane bularak masadan kalkıyor.

BEKLENEN HABER BUGÜN DE GELMEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden bugün yapılan açıklamada anlaşmanın saat 11.00'de güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağı aktarılmıştı ancak dünyanın beklediği haber yine gelmedi.

"HÜKÜMET DAHA SONRA BİR ARAYA GELECEK"

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında güvenlik kabinesinin bugün toplanacağı ancak hükümetin anlaşmayı onaylamak için daha sonra bir araya geleceği ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

MASADAKİ ANLAŞMANIN MADDELERİ

Ateşkes ve rehine anlaşmasına varıldığına dair açıklamaların ardından Arap medyası, anlaşmanın iddia edilen hükümlerini yayınladı. Anlaşmanın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki mültecilerin kuzeye geri gönderilmesinin Katar ve Mısır tarafından denetlenmesini içereceği ve eş zamanlı olarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Netzarim koridorundan çekilmesinin aşamalı olarak tamamlanacağı belirtiliyor. Hamas, arabulucuların, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ne zaman çekileceğini bir takvime dayanarak belirlemesini talep etti.

BİRİNCİ AŞAMA

Anlaşmanın ilk etabı 42 gün sürecek ve anlaşmanın uygulanmasına imzalanmasından 2-3 gün sonra başlanacak. İsrail Savunma Kuvvetleri, Netzarim koridorundan ve yerleşim bölgesinin tüm yerleşim yerlerinden sınırdan yaklaşık 700 metre uzağa kadar çekilecek, ancak belirtilen beş bölgede bu mesafe 400 metre olacak. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Philadelphia koridorundaki varlığını azaltacağı ve ardından ilk 50 gün içerisinde tamamen çekileceği bildiriliyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

REFAH SINIR KAPISI

İsrail, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bir hafta sonra Refah sınır kapısını açmayı kabul ederken, anlaşmanın ilk aşamasında arabulucuların gözetiminde insani yardıma ilişkin bir protokol yer alacak. İsrail'in yardımların geçişine hemen başlamak için hazırlıklara başlaması bekleniyor. İsrail, Hamas esaretindeki tüm kadınları, hem sivilleri hem de askerleri serbest bıraktıktan sonra geçişi sivillere açacak. Refah Sınır Kapısı'nın sivillere yeniden açılmasının ardından tüm yaralı ve hasta Filistinli sivillerin buradan geçişine izin verilecek. Hamas'ın her gün 50 yaralı çalışanı Mısır hastanelerine transfer etmesine izin verilecek. Ancak her çalışan hem İsrail hem de Mısır'ın onayına tabi olacak. Sınır kapısı İsrail ve Mısır tarafından ortak işletilmeye devam edecek.

GAZZELİ MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ

İsrail, silahsız mültecilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine yürüyerek dönmelerine izin vermeye başlayacak; ancak ilk hafta içinde aramalar yapılacak. İlk haftanın ardından, silahsız mültecilerin kıyıdaki Al-Rashid caddesi üzerinden arama yapılmadan Kuzeye dönmelerine izin verilecek. İki hafta sonra, merkezi Salah al-Din yolu üzerinden dönmelerine izin verilecek. İlk haftanın ardından mültecilerin, İsrail ile koordinasyon halinde arabulucuların belirleyeceği özel bir şirket tarafından denetlenecek araçlarla kuzeye dönmelerine izin verilecek.

İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI

Katar Başbakanı, 33 rehinenin serbest bırakılacağını doğruladı: İlk olarak kadınlar ve çocuklar, ardından kadın askerler, daha sonra 50 yaş üstü erkekler ve "insani vaka" olarak tanımlanan genç erkekler. Karşılığında İsrail, yaklaşık 250'si müebbet hapis cezasına çarptırılmış olan yaklaşık 2.000 hükümlü teröristi serbest bırakacak. Ayrıca İsrail, 7 Ekim'den sonra yakalanan yaklaşık bin teröristi serbest bırakacak. 110 müebbet hapis cezasına çarptırılan teröristin serbest bırakılması karşılığında 9 hasta veya yaralı rehine serbest bırakılacak.

İsrail, tamamı 8 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan ve hiçbiri 7 Ekim'de doğrudan yer almayan 1000 Gazzeli tutukluyu serbest bırakacak. The Jerusalem Post'un daha önce bildirdiği gibi, anlaşma kapsamında7 Ekim'de yer alan hiçbir terörist serbest bırakılmayacak. 50 yaş üstü yaşlı rehineler, her yaşlı rehine başına 27 müebbet hapis cezası alan mahkum ve 31 diğer mahkum olmak üzere serbest bırakılıyor.

2014'ten beri tutuklu olan Avera Mengistu ve 2015'ten beri tutuklu olan Hisham al-Sayed, kişi başına 30 tutuklu ve 47 ek tutuklu olmak üzere serbest bırakılacak. Her ikisi de uzun süredir devam eden ruh sağlığı sorunları yaşarken Gazze Şeridi'ne girdi ve bu durum onların refahı konusunda endişelere yol açtı. Arabulucular, tarafların anlaşmaya uymasını sağlamak amacıyla ateşkes ilanını destekleyen bir BM Güvenlik Konseyi kararı çıkarma sözü verdi.

İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

BEN-GVIR: İSRAİL TESLİM OLDU

Netanyahu'nun kabinesindeki bakanların çoğunun ateşkese onay vermesi beklenirken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, daha önce yaptıkları açıklamalarda, ateşkes anlaşmasına karşı olduklarını dile getirmişti. Ben-Gvir, Smotrich'e seslenerek, anlaşma halinde hükümetten birlikte istifa etme çağrısında bulunmuştu. Ayrıca, Ben-Gvir, ateşkes anlaşmasına ilişkin "Gazze ve Batı Şeria'da tanık olduğumuz sevinç, bu savaşta kimin teslim olduğunu gösteriyor" dedi.

TRUMP: DAHİL OLMASAYDIK ANLAŞMA GERÇEKLEŞMEZDİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının "gelecek hafta yemin etmeden önce gerçekleşmesinin daha iyi olacağını" söyledi. Dan Bongino Show podcast'inde konuşan Trump, "Bu anlaşmaya dahil olmasaydık anlaşma asla gerçekleşmezdi. Hiçbir anlaşma gerçekleşmezdi ve rehineler muhtemelen bir daha asla hayat göremezlerdi." dedi.

AİLELERDEN ÇAĞRI

İsrailli rehinelerin ailelerini temsil eden platform da Başbakan Benjamin Netanyahu'ya çağrıda bulunarak "hızlı hareket edilmesini" istemişti. Dün yapılan açıklamada, "98 rehine için her bir gece korkunç bir kabus gecesi. Dönüşlerini bir gece daha geciktirmeyin" denilmişti. Öte yandan, ateşkes anlaşmanın sağlanması, çarşamba günü duyurulmuştu. O günden bugüne Gazze'de 83 Filistin vatandaşı öldürüldü.

İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak

Dışişleri Bakanlığı, Hükümet, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkes kararını bugün de oylamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Serkan Acar:
    Terörist öldürüldüğünde yorumlarını göremediğimiz pç in bir tanesi yorum yazmış Herkes biliyor kim olduğunu 93 0 Yanıtla
  • Ali null:
    ALLAH BİRGÜN BUNLARIN HESABINI SORACAK O GÜNÜ BU KULLARINA GÖSTER ALLAHIM O GÜNÜ 82 10 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Hamasin pçleri yorumlari sarmiş 57 31 Yanıtla
  • Emre YilmaZ:
    bunlar büyük o çocuğu !!! 79 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    olur mu yaa bak reis sinirlenirse size eyyyy der görürsünüz 17 69 Yanıtla
  • Tuncay null:
    Haaaaahhaaa A haberi izleyin dogrular orda veriliyo 21 58 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    İsrail pç i çıkmış piyasaya 26 0 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    Trump bekletiyor göreve başlayıp balkon konuşması yapmak için 2 14 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    AHMET YILMAZ TANIştIğıMıZa sevindim Ben de Serkan:)))))) 6 2 Yanıtla
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