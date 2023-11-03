İsrail kanallarından insanlık dışı Türkiye paylaşımı: Bir sonraki depremi bekliyoruz

Hamas'ın 7 Ekim sabahı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 28. gününde devam ediyor.

GAZZE'DE 9 BİN 61 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

KİN VE NEFRET DOLU İFADELER KULLANILDI

İsrail-Filistin çatışması devam ederken, İsrail'e ait kanallardan Türkiye aleyhine paylaşılan bir görsel yok artık dedirtti. Türkiye'nin hedef alındığı paylaşımda, kin ve nefret dolu ifadeler kullanıldı.

"BİR SONRAKİ DEPREMİ BEKLİYORUZ"

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketini gündeme getiren İsrail'e ait kanallar, "Bir sonraki depremi bekliyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

11 ilin etkilendiği, 50 binden fazla vatandaşımızın vefat ettiği depremler üzerinden yapılan küstahça paylaşım sosyal medyada tepki çekti.