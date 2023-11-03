Hamas'ın 7 Ekim sabahı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 28. gününde devam ediyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.
İsrail-Filistin çatışması devam ederken, İsrail'e ait kanallardan Türkiye aleyhine paylaşılan bir görsel yok artık dedirtti. Türkiye'nin hedef alındığı paylaşımda, kin ve nefret dolu ifadeler kullanıldı.
Kahramanmaraş merkezli asrın felaketini gündeme getiren İsrail'e ait kanallar, "Bir sonraki depremi bekliyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.
11 ilin etkilendiği, 50 binden fazla vatandaşımızın vefat ettiği depremler üzerinden yapılan küstahça paylaşım sosyal medyada tepki çekti.
Son Dakika › Dünya › İsrail kanallarından insanlık dışı Türkiye paylaşımı: Bir sonraki depremi bekliyoruz - Son Dakika