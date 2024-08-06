İsrail halkının panik anları kamerada! Hizbullah ansızın saldırdı, her yerden dumanlar yükseliyor - Son Dakika
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İsrail halkının panik anları kamerada! Hizbullah ansızın saldırdı, her yerden dumanlar yükseliyor

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İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastının ardından bölgedeki tansiyon yükseldi. Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya İHA saldırısı düzenledi. Bölgeden gelen görüntülerde her yerde dumanlar yükseldiği görülürken vatandaşların panik anları da saniye saniye kaydedildi.

06.08.2024 16:49
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İsrail-Hizbullah arasındaki tansiyon giderek artıyor. Lübnan'daki Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehri yakınlarında bulunan 2 askeri üsse insansız hava araçları ile saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca bir askeri araca saldırı düzenlendiği duyuruldu. Hedef alınan askeri üslerin Golani Tugayı'nın karargahı ile Akka'nın kuzeyindeki Shraga kışlasında bulunan Egoz Birimi 621'in karargahı olduğu belirtildi.

HER YERDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Saldırı sonrası bölgeden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde her yerden dumanlar yükseldiği görülürken saldırı anına tanık olan vatandaşların da panik içerisinde olduğu gözlendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

BU SALDIRI OLDUKÇA ANLAMLI

Analistlere göre Hizbullah'ın İHA'lı saldırıyı üstlenmesi oldukça anlamlı. Hizbullah'ın Akka kenti yakınlarında İsrail'e düzenlediği son saldırı, ülkenin güney sınırından yaklaşık 20 km içeriye kadar nüfuz edebildiğini gösteriyor. Ayrıca Hizbullah'ın İsrail askeri tesislerinin yerlerini ve konumlarını bildiğini ve İsrail savunma katmanlarını aşarak bu tesisleri vurabildiğini gösteriyor.

NETAHYAHU HÜKÜMETİNİ ZORA SOKABİLİR

Konuya geniş yer ayıran Al Jazeera ise saldırının zamanlamasının dikkat çekici olduğunu, Hizbullah'ın nüfusun yoğunlukta olduğu merkezleri hedef alabileceğini gösterdiğini yazdı. Ayrıca bu saldırının halk üzerindeki büyük korku yarattığına ve bu korkunun da Netanyahu hükümeti üzerindeki baskıyı artıracağına dikkat çekildi.

İsrail halkının panik anları kamerada! Hizbullah ansızın saldırdı, her yerden dumanlar yükseliyor

Tansiyon, Lübnan, İsrail, İsrail, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail halkının panik anları kamerada! Hizbullah ansızın saldırdı, her yerden dumanlar yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Dogan: görüntü yok çifte standart ne yaparsanız yapın muhakkakki RABBİM'İN adaleti tecelli edecektir 95 18 Yanıtla
  • Serdar Dur: Video yok çünkü belirlenmiş yerleri yalandan vurdular. 16 3 Yanıtla

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