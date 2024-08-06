İsrail halkının panik anları kamerada! Hizbullah ansızın saldırdı, her yerden dumanlar yükseliyor

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İsrail-Hizbullah arasındaki tansiyon giderek artıyor. Lübnan'daki Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka şehri yakınlarında bulunan 2 askeri üsse insansız hava araçları ile saldırı gerçekleştirildiği, ayrıca bir askeri araca saldırı düzenlendiği duyuruldu. Hedef alınan askeri üslerin Golani Tugayı'nın karargahı ile Akka'nın kuzeyindeki Shraga kışlasında bulunan Egoz Birimi 621'in karargahı olduğu belirtildi.

HER YERDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Saldırı sonrası bölgeden gelen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde her yerden dumanlar yükseldiği görülürken saldırı anına tanık olan vatandaşların da panik içerisinde olduğu gözlendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

BU SALDIRI OLDUKÇA ANLAMLI

Analistlere göre Hizbullah'ın İHA'lı saldırıyı üstlenmesi oldukça anlamlı. Hizbullah'ın Akka kenti yakınlarında İsrail'e düzenlediği son saldırı, ülkenin güney sınırından yaklaşık 20 km içeriye kadar nüfuz edebildiğini gösteriyor. Ayrıca Hizbullah'ın İsrail askeri tesislerinin yerlerini ve konumlarını bildiğini ve İsrail savunma katmanlarını aşarak bu tesisleri vurabildiğini gösteriyor.

NETAHYAHU HÜKÜMETİNİ ZORA SOKABİLİR

Konuya geniş yer ayıran Al Jazeera ise saldırının zamanlamasının dikkat çekici olduğunu, Hizbullah'ın nüfusun yoğunlukta olduğu merkezleri hedef alabileceğini gösterdiğini yazdı. Ayrıca bu saldırının halk üzerindeki büyük korku yarattığına ve bu korkunun da Netanyahu hükümeti üzerindeki baskıyı artıracağına dikkat çekildi.