İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü - Son Dakika
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İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye de dün Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü.

01.08.2024 11:34
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine yaptığı ziyaret sırasında Tahran'da suikasta kurban giden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümü sonrasında İsrail'den geniş yankı uyandıran bir açıklama daha geldi.

Savunma Kuvvetleri'nden yapılan duyuruda Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in 13 Temmuz'da gerçekleşen hava saldırısında öldürüldüğü ifade edildi. İsrail ordusu, savunma teşkilatının son iki haftadır hava saldırısının Deif'i öldürdüğünden emin olduğunu; ancak Deif'in ölümünü kesin olarak teyit eden ek istihbaratı ancak son saatlerde aldıklarını söyledi. 7 Ekim saldırılarının planlayıcısı olarak adı geçen Deif, Gazze tünellerinin mimarı olarak biliniyordu.

"HAMAS VE HİZBULLAH ÖLDÜĞÜNÜ BİLİYORDU"

Kaynaklar, Hamas ve Hizbullah'ın bazı üyelerinin Deif'in öldüğünü bir süredir bildiğini ancak Hamas'ın bazı üyelerinin geniş operasyonel ağdan kopuk olunması nedeniyle konudan haberdar olmayabileceklerini iletti.

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
Muhammed Deif, Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de gerçekleştirilen Aksa Tufanı operasyonun başındaki isimdi

MUHAMMED DEİF KİMDİR?

1965'te Mısır'ın işgali altındaki Gazze'deki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğduğu belirtilen Muhammed Deif'in gerçek adı Muhammed Diab İbrahim al-Masri.

İsrail'in hava saldırılarından kaçmasını da sağlayan göçebe hayat tarzı nedeniyle Arapça'da "misafir" anlamına gelen "deif", onun lakabı oldu. Çocukluğu ve nasıl yetiştiği hakkında fazla bilgi yok. BBC'nin aktardığına göre Deif, 1980'lerin sonunda Hamas kurulurken örgüte katıldı. İsrail'e karşı silahlı mücadeleye inanan Deif, örgütün askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nda hızla yükseldi.

Deif'in, Hamas'ın 1990'larda öldürülen "mühendis" lakaplı bomba uzmanı komutanı Yahya Ayyaş'a yakın bir isim olduğunu söylüyor. Ayyaş, İsrail'de 1990'ların başında bir dizi otobüs bombalamasından sorumlu tutuluyordu. 1996'da öldürülmesinin ardından daha fazla otobüs bombalandı. Ayyaş'ın elinden tuttuğu Deif, bu intikam saldırılarının arkasındaki kişi olarak gösteriliyordu.

TÜNELLERİ TASARLAYAN KİŞİ

2002'de Hamas'ın kurucularından Salah Şehada'nın öldürülmesinin ardından, Deif Hamas'ın askeri kanadının başına geçti. Deif, liderliği döneminde Hamas'ın Kassam roketlerinin ve Gazze'nin altında örümcek ağı gibi yayılan tünelleri tasarlayan kişi olarak biliniyor. Deif'in İsrail ordusuna yakalanmamak için hayatının büyük bir kısmını bu tünellerde geçirdiği ve Hamas'ı da oradan yönettiği düşünülüyor.

GÖZLERİNİ VE BAZI UZUVLARINI KAYBETTİ

İsrail ordusu ve Mossad'ın gerçekleştirdiği en az 7 suikast girişiminden kurtulan Deif, İsrail'in paylaştığı bilgilere göre bir gözünü ve bazı uzuvlarını da bu saldırılarda kaybetti. Güvenlik uzmanları Deif'in İsrail ordusu tarafından bulunamamasında modern iletişim teknolojilerini kullanmamasının da payı olduğunu düşünüyor.

İsrail: Hamas\'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze\'de öldürüldü

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Son Dakika Dünya İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Emre Bey: Adamlar tehlike gördüğü herkesi öldürüyor Bizde sabır çekiyoruz. 90 4 Yanıtla
    ferhat eser: hayırdır sen gazzelimisin? 8 45 Ramazan Gündoğan: İsrail büyük devlet. Ayaklarına Tanri tas değdirmesin. 3 31 Deniz Polat: Ferhat allahimiz var.Var bir bildiği başka kimsemiz yok.Belkide bir Nukleerle iş bitecek 16 5 ferhat eser: deniz ne olacak sonunda arap şehleri tatildenmi dönecek anlatsana çok heyecanlı oluyo 9 11 Deniz Polat: Sabreden dermiş,Muradına ermiş.SONUNU GÖRRRT 10 8
  • Gökhan Sarıkaya: İsrail işine gelmeyen herkesi öldürüyor, bombalıyor ve tüm dünya sadece izliyor. Yazıklar olsun artık içimiz sızlıyor haberleri okurken artık kaldıramaz hale geldik. 66 5 Yanıtla
  • Volkan Günal: Allah rahmet eylesin 42 6 Yanıtla
  • ferhat eser: adamlar sahada çarpışıyor bizimkiler starbucksa saldırıyor :)) 22 7 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoglu: söyleyecek kelime bulamıyorum nasıl bu kadar basit avlanabilşyrp 23 2 Yanıtla
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