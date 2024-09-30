7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdırıp on binlerce sivili katleden İsrail ordusu, savaşı Orta Doğu'nun geneline yaymak için yeni adımlar attı.
Rotayı Lübnan'a kıran İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton bombanın kullanıldığı 72 saatlik bir operasyonla öldürürken bugün bölgeden bir haber daha servis edildi.
İsrail bölgeye düzenlediği hava saldırısıyla Hamas'ın Lübnan'daki lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i eşi, oğlu ve kızıyla birlikte öldürdü. Hamas da yaptığı açıklamayla, El Emin'in İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında öldüğünü doğruladı.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda 3 yöneticisinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın öldürüldüğü belirtildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü - Son Dakika
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