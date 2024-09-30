İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü

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İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ın ardından Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i de öldürdü. Hamas yayınladığı açıklamayla El Emin'in İsrail tarafından hava saldırısıyla öldürüldüğünü doğruladı.

30.09.2024 08:45  Güncelleme: 09:05
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdırıp on binlerce sivili katleden İsrail ordusu, savaşı Orta Doğu'nun geneline yaymak için yeni adımlar attı.

Rotayı Lübnan'a kıran İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton bombanın kullanıldığı 72 saatlik bir operasyonla öldürürken bugün bölgeden bir haber daha servis edildi.

AİLESİYLE BİRLİKTE ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail bölgeye düzenlediği hava saldırısıyla Hamas'ın Lübnan'daki lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i eşi, oğlu ve kızıyla birlikte öldürdü. Hamas da yaptığı açıklamayla, El Emin'in İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında öldüğünü doğruladı.

İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü
Hamas'ın Lübnan'daki lideri Fetih Şerif Ebu El Emin.

FİLİSTİN CEPHESİ DE 3 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda 3 yöneticisinin öldüğünü duyurdu. Açıklamada, söz konusu saldırıda FHKC Siyasi Büro Üyesi ve Askeri Güvenlik Dairesi yetkilisi Muhammed Abdulal (Ebu Gazi), FHKC Genel Merkez Komitesi üyesi, Cephe askeri birimi üyesi ve Lübnan'daki askeri komutanı İmad Avde (Ebu Ziyad) ile FHKC yöneticilerinden Abdurrahman Abdulal'ın öldürüldüğü belirtildi.

İsrail, Hamas\'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin\'i öldürdü

Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Hamas'ın Lübnan lideri Fetih Şerif Ebu El Emin'i öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Abdullah Kara:
    Öldü değil,şehit diyeceksiniz.. 55 133 Yanıtla
  • ferhat eser:
    kendisini koruyamayan adamlar Müslüman aleminin nasıl koruyacak ey Müslüman uyan hepiniz uyutuldunuz 144 34 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    İSRAİL TEK TEK İNDİRİYOR KİCİNDA DONU YOK SAVASA GİRİYORLAR BİRDE KARSİ ATAK NE BİLMİYORLAR HABİRE İSRAİL VURUYOR 101 19 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu Lübnanin niye askeri yok bu bi devlet degilmi guvenliginizi kime bıraktınız yazık 80 7 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    arap dünyası hep böyle kazanamazlar. Mümkünü yok parayla satın alınanlar teknolojiyle savaşmak zaten mümkün değil . binlerce roket attılar vurdukları yer yok. 49 0 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Lübnan acilen hava savunmasını devreye almalı. 25 17 Yanıtla
  • Ömer Polat:
    Gücünüz yok kafa kaldırdınız Keklik gibi avlıyor sizi fısoğlu fıs çıktınız olan ölenlere oldu 38 3 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Adam koymadı 37 2 Yanıtla
  • Derviş:
    anlamadığım konu Hizbullah ve ya hamas neden gerilla savaşı girmiyor cepe savaşını tercih ediyor karşı taraf sizi terör olarak görüyor ve dünya ya da terörist olarak lanse ediyor 24 9 Yanıtla
  • Crixus :
    Son donemde hic Kassam Tugaylarinin ne yaptigi veyahut itrailin ne kaybettigi aciklanmiyor. Hep iTrail vuruyor nasil isse.. 11 12 Yanıtla
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