İsrail, Hamas'ın salıverdiği 13 rehineye karşılık 39 Filistinliyi serbest bıraktı

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Hamas'ın, İsrail'le uzlaştığı rehine takası anlaşması kapsamında 13 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etmesi sonrası İsrail'in de söz verdiği üzere 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinli tutsak serbest bırakıldı.

REHİNE TAKASI ANLAŞMASI

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Operasyonu sonrası 49 gündür tam ablukaya aldığı Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan rehine takası gerçekleşiyor. Anlaşma kapsamında ilk aşamada Hamas, ellerindeki 13 İsrailliyi serbest bırakacak ve buna karşılık İsrail ise 24'ü kadın, 15'i çocuk 39 Filistinli tutsağı serbest bırakacak.

12 TAYLANDLI REHİNEYİ SERBEST BIRAKTILAR

Anlaşma kapsamında 4 günlük ateşkes sabah saatlerinde başladı. Akşama doğru ise rehine takasında hareketli anlar başladı. Hamas önce 7 Ekim'de rehin aldığı 12 Taylandlı işçiyi serbest bıraktı. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını doğruladı.

13 İSRAİLLİ SERBEST BIRAKILDI

Taylandlıların serbest bırakılmasının ardından söz verildiği üzere 13 İsrailli de Kızılhaç'a teslim edildi. İsrail medyasının duyurduğuna göre 13 İsrailli, Mısır yetkililerine teslim edildi.

4 GÜNLÜK ATEŞKES BOYUNCA 50 İSRAİLLİ SERBEST BIRAKILACAK

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

HAMAS'IN ELİNDE 239 İSRAİLLİ ESİR BULUNUYOR

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE 14 BİN 854 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 231 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERE SALDIRIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.