İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı

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Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat sonucunda, Gazze'de rehin tutulan 3 İsrail vatandaşı serbest bırakıldı. İsrail hükümeti, serbest bırakılan rehineleri teslim aldığını duyururken; o anların görüntüleri de paylaşıldı.

19.01.2025 21:40  Güncelleme: 21:49
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Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. Saat 17:00 itibariyle de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de rehin tutulan 3 İsrail vatandaşı Hamas tarafından serbest bırakıldı. Tel Aviv yönetimi ise buna karşılık 90 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

3 İSRAİLLİ KIZIL HAÇ'A TESLİM EDİLDİ

Anlaşma uyarınca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de rehin tutulan İsrail vatandaşları Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher, Hamas tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan rehineler Kızıl Haç'a teslim edildi.

İSRAİL REHİNELERİ TESLİM ALDIĞINI AÇIKLADI

İsrail hükümeti, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldığını duyurdu. O anların görüntüleri de ayrıca paylaşıldı.

İsrail, Hamas\'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı

Uluslararası İlişkiler, Politika, İsrail, Gazze, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Berk Gürleyen:
    hepsine tertemiz bakmışlar hiç birine zarar gelmemiş ama şimdi biraz ceplerine para koyup hamasa iftira attırır bu kansızlar yok bize tc.vz ettiler yok bizi dövdüler falan diye 11 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    çok üzüldüm bilemezsiniz 1 6 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik sevgilin talattan izin aldınmı yorum yapmak için lolipoplar sizi :)) 2 0 Yanıtla
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