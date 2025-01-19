Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girdi. Saat 17:00 itibariyle de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de rehin tutulan 3 İsrail vatandaşı Hamas tarafından serbest bırakıldı. Tel Aviv yönetimi ise buna karşılık 90 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.
Anlaşma uyarınca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de rehin tutulan İsrail vatandaşları Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher, Hamas tarafından serbest bırakıldı. Serbest bırakılan rehineler Kızıl Haç'a teslim edildi.
İsrail hükümeti, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldığını duyurdu. O anların görüntüleri de ayrıca paylaşıldı.
Son Dakika › Dünya › İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı - Son Dakika
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