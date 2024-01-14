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İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı - Son Dakika
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İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı

İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları devam ederken, Tel Aviv yönetimi Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin yer aldığı "ölüm listesi"ni yayınladı. Hamas'ın yönetim şemasına yer verilen listede 4 üst düzey ismin öldürüldüğü ve 6'sının da yakalandığı görülüyor.

14.01.2024 - 14:55,  Güncelleme: 15:00
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İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken, İsrail'in Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle ilgili "ölüm listesi" de yayınlandı. Listede öldürülen, yakalanan ya da kaçak durumdaki Hamas yöneticilerinin isim ve fotoğrafları yer aldı. Hamas yönetim şemasına yer verilen listede 4 üst düzey ismin öldürüldüğü, 6'sının da yakalandığı görülüyor.

İSRAİL "ÖLÜM LİSTESİ"Nİ YAYINLADI

Ekim ayında Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırmasından sonra İsrail ordusu misilleme yapmış ve orantısız güç kullanarak sivilleri hedef almıştı. Gazze'yi vurmaya devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Nentanyahu ve kurmayları Hamas'ın üst yönetimini yok etmeyi amaçladıklarını duyurmuştu. İsrail ordusu, Hamas'ın üst yönetiminden isimlerin yer aldığı "ölüm listesini" yayınladı.

İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı

HAMAS YÖNETİCİLERİNİN İSİM VE FOTOĞRAFLARI YER ALDI

İsrail'in istihbarat birimleri Mossad ve Şin Bet'in yayınladığı listede öldürülen, yakalanan ya da kaçak durumdaki Hamas yöneticilerinin isimleri ve fotoğrafları yer aldı. Hamas'ın yönetim şemasının yer aldığı listede 4 üst düzey ismin öldürüldüğü ve 6'sının da yakalandığı görülüyor.

EN YÜKSEK PROFİLLİ HEDEF SALİH EL-ARURİ

Hamas'ın siyasi büro ve Batı Şeria operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Salih el-Aruri, bu ayın başlarında Beyrut'ta bir insansız hava aracı saldırısında öldürülen en yüksek profilli hedef olarak dikkat çekti. Kassam Tugayları'nın Gazze dışındaki askeri operasyonlarının önde gelen komutanlarından Azzam el Akra'nın da saldırıda öldürülen beş kişi arasında olduğu belirlendi. Yapılan açıklamada Hamas'ın 'üst düzey örgüt liderlerinin komutası altında Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'daki hedeflere yönelik saldırıları ilerletmek için çalıştığı' belirtildi. Hamas'ın bazı üst düzey isimlerinin de Avrupa'daki bazı ülkelerde gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail, Hamas\'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
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İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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