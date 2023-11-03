İsrail, Gazze'deki Hamas tünellerini yok etmek için operasyon başlattı! Ordu yetkilileri görüntüleri paylaştı

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 28 gündür bomba yağdırıyor. 9 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze'ye bu sabah itibarıyla yeni bir operasyon daha başlatan İsrail ordusu, bu kez olası bir kara harekatında en büyük korkusu olan Hamas'a ait tünellere bomba yağdırdı. İsrail ordusu operasyona ilişkin görüntüleri de basınla paylaştı.

İSRAİL ORDUSU HAMAS TÜNELLERİNE OPERASYON BAŞLATTI

İsrail, Gazze'ye 28 gündür ağır bombardımanda bulunurken, kara harekatının ertelenmesine neden olduğu iddia edilen Hamas'a ait tüneller için de harekete geçildi.

ORDU YETKİLİLERİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

İsrail basını sabah saatlerinde servis ettiği bir haberde kontrol altına alınan bölgelerdeki Hamas tünellerini yok etmek için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyururken, bu haberlerin servis edilmesinden dakikalar sonra da İsrail ordusu söz konusu görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Videolarda İsrail ordusunun, Hamas'a ait tünellere ağır bombardımanda bulunduğu görülüyor.

"BURASI BİR ÖLÜM BÖLGESİ OLACAK"

Güney Komutanlığı'ndan kıdemli bir subay, yaptığı açıklamada operasyonu doğrulayarak, "Alan kontrolü sonrası mühendislik operasyonu başladı. Tünellerin hepsini yıkacağız, burası bir ölüm bölgesi olacak. Bir hata yapıp kaçamayacakları bir yerde olmayı seçtiler. Hepsi bu tünellerde ölecek" dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 143 Filistinliyi öldürdü. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini de hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 55 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.