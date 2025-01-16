İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak - Son Dakika
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Dünya

İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada "İsrail Kabinesi, arabulucular İsrail'e Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini bildirene kadar toplanmayacak" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi ise "Hamas arabulucular tarafından duyurulan ateşkes anlaşmasına bağlı" açıklamasında bulundu.

16.01.2025 11:47
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Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında sağlandığı açıklanan ateşkes ve rehine takası anlaşmasına ilişkin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan açıklama geldi.

"HAMAS KİMLERİN SERBEST BIRAKILACAĞINI DİKTE ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Hamas'ın anlaşma kapsamında hangi Filistinli tutukluların serbest bırakılacağını dikte etmeye çalıştığını söyleyen Netanyahu, tüm maddelerde fikir birliği sağlanana kadar kabinenin toplanmayacağını bildirdi.

"HAMAS ATEŞKESİN BAZI MADDELERİNDEN VAZGEÇTİ"

Netanyahu, Hamas'ın İsrail'e bazı Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını veto etme yetkisi veren maddeye itiraz ettiğini iddia etti.

KABİNE ONAYLARSA 19 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ateşkes anlaşmasına ilişkin dün akşam açıklama yapan Katar Başbakanı Al Sani, İsrail ve Hamas'ın 'kalıcı bir ateşkes' sağlanması için uzun süreli bir anlaşmayı kabul ettiğini söylemiş ve anlaşmanın İsrail kabinesi tarafından onaylanması halinde 19 Ocak pazar günü yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

BU SABAH BİR ARAYA GELECEKLERDİ

İsrail'de daraltılmış Güvenlik Kabinesi'nin bu sabah yerel saatle 11.00'de bir araya gelmesi bekleniyordu. İsrail basını, kabine toplantısının ertelendiğini bildiriyor.

"HAMAS ANLAŞMAYA BAĞLI"

Hamas'ın üst düzey yetkilisi tarafından yapılan açıklamada ise, "Hamas, arabulucular tarafından duyurulan ateşkes anlaşmasına bağlı" ifadeleri kullanıldı.

ATEŞKES SONRASI 20 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

Diğer yandan İsrail dün varılan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'ye hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 20 kişinin öldüğü bildirilmişti.

İSRAİL İLE HAMAS'IN ATEŞKES ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, dün, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibariyle yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacağı ifade edilmişti.Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

TRUMP ATEŞKES SEÇİM ZAFERİNE BAĞLADI

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağlamıştı. "Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtmişti. Trump, ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunarak, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Başbakanlık, Güncel, Kabine, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Tuncay null:
    Noldu hani Akp ve avaneler yandas medya ates kes saglandi son dk veriyodu her yer elin sopayi alan ekrana cikiyo 29 35 Yanıtla
  • Murat Bahtiyar:
    adam galip aynı Sevr gibi istediğini dayatıyor. Hamas 100.000 insanın kanına girdi kuduz köpeğe saldırdı. Adamlar Gazze'de bina ve altyapı bırakmadı. Bölge 50 yıl geri gitti. iyi mi oldu böyle? 10 8 Yanıtla
  • Apple User:
    kıl aldırmıyor burnumndan 7 3 Yanıtla
  • Osman A:
    Yokuş yapma İsrail 6 2 Yanıtla
  • k K:
    Ulan itneler hani hamas terörist bir örgütü niye hamasla masaya oturuyorsunuz barış için. 5 2 Yanıtla
  • Bandit Oneup:
    İsrail sahte bir terör örgüttur,İsrail oğulları ile alakası yok, Musa a.s. peygamberin kavminin soyu Almanya da yakıldı yok edildi bu kansızlar İsrail oğullarını degil. 3 1 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Kazanan kim? 3 0 Yanıtla
  • Apple User:
    paraları mezara götüreceğine hayır kuruma bağışlasa barı 0 0 Yanıtla
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