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İsrail, hastane yakınındaki sivillere saldırdı! Bölgeden dumanlar yükseliyor - Son Dakika

İsrail, hastane yakınındaki sivillere saldırdı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

Son Güncelleme: 19.10.2023 14:38

Önceki gün Gazze'deki bir hastaneyi bombalayarak 471 kişinin ölümüne neden olan İsrail, bu kez de Han Yunus Hastanesi yakınını hedef aldı. Bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek Gazze'ye 13 gündür bomba yağdıran İsrail, önceki gün bir hastaneye düzenlediği saldırıda 471 kişinin ölümüne neden oldu. Kana doymayan İsrail ordusu, bugün de Han Yunus Hastanesi çevresini hedef aldı. Bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken, çok sayıda sivilin yaralandığı ifade edildi.

HASTANE ÇEVRESİNDEKİ SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Gazze'de 471 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından saldırılarına devam eden İsrail ordusu, dünden beri bomba yağdırdığı Han Yunus Hastanesi çevresindeki sivilleri hedef aldığı yeni bir saldırıda bulundu.

AMBULANSLAR YARALI VATANDAŞLARI TAŞIYOR

İsrail'in saldırısı sonrası bölgeden dumanlar yükseldiği görülürken, hastaneye gelen çok sayıda ambulansın yaralı vatandaşları taşıdığı ifade edildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBI 3 BİN 785'E YÜKSELDİ

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar 13'üncü gününde devam ediyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırıları büyük yıkımlara neden olurken hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 3 bin 785'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin bin 524'ünün çocuk, bininin kadın ve 120'sinin yaşlı olduğu belirtilirken 12 bin 493 yaralının 3 bin 983'ünün çocuk, 3 bin 300'ünün ise kadın olduğu açıklandı.

"BAKANLIK ENKAZ ALTINDA KALANLARIN OLDUĞUNA İNANIYOR"

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde enkaz altında kalan bin 300 kişiden 600'ünün çocuk olduğunu ifade ederek, "Bakanlık, enkaz altında kalanların olduğuna inanıyor. Ancak, süren hava saldırıları ve yetersiz kapasite nedeniyle onlara ulaşmak ciddi şekilde zor" dedi.

İsrail, Hamas, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, hastane yakınındaki sivillere saldırdı! Bölgeden dumanlar yükseliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, hastane yakınındaki sivillere saldırdı! Bölgeden dumanlar yükseliyor - Son Dakika
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