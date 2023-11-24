İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria\'ya nakledildi

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esirin serbest bırakılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya nakledildiği bildirildi.

OFER CEZAEVİNE NAKLEDİLDİLER

İsrail basınına göre, kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledildi.

İSRAİLLİ ESİRLERİN TESLİM ALINMASIYLA SERBEST BIRAKILACAKLAR

Filistinli esirlerin, Gazze'deki İsrailli esirlerin teslim alınmasından yaklaşık 2 saat sonra serbest bırakılacakları aktarıldı.

50 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.