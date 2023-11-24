 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi - Son Dakika

İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi

İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi

İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria\'ya nakledildi
24.11.2023 - 14:40,  Güncelleme: 14:44
Abone Ol

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esirin serbest bırakılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya nakledildiği bildirildi.

İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi

OFER CEZAEVİNE NAKLEDİLDİLER

İsrail basınına göre, kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli esir, İsrail'deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria'daki Ofer Cezaevi'ne nakledildi.

İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi

İSRAİLLİ ESİRLERİN TESLİM ALINMASIYLA SERBEST BIRAKILACAKLAR

Filistinli esirlerin, Gazze'deki İsrailli esirlerin teslim alınmasından yaklaşık 2 saat sonra serbest bırakılacakları aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi

50 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 150 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILACAK

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi

Filistin, İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi - Son Dakika


Son Dakika
14:40 İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi
14:38 Elitaş'tan Vali Çiçek'e tam destek
14:18 Türk futbolunda yeni dönem! Süper Lig maçları kanal değiştiriyor
14:04 Yapılan yol 9 ayda delik deşik oldu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başından savdığı vatandaş çalmadık kapı bırakmadı
13:38 Hiç kem küm etmedi! Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz sorusuna net cevap
13:34 Bambaşka Biri dizisi final yapıyor
13:14 Koronadan sonra yeni kabus! Çin'de yayılan gizemli hastalık okulları kapattırdı, hastaneler dolup taşıyor
12:44 Yaptığı yatırım tercihi nedeniyle şimdi dizini dövüyor! Arda Turan büyük fırsatı kaçırmış
12:18 Deste deste sahte dolarla yakalandılar! Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar
12:10 Depremden önce 6 milyona alıcı bulan daireleri şimdilerde 1 milyona satamıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 14:53:59. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria'ya nakledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement