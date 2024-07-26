İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı

ferhat eser:

hayatında bir tane israilli tanımamış ama israili kötüleyen insanlar tanıyorum işte eğitim bu yüzden çok önemli çok

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Taner Acar: Ey iman edenler hristiyanları be yahudileri veli edinmeyin sizden kim onları dost edinirse şüphesiz oda onlardandır 22 1

ferhat eser: TANRI ayrıştırmaz ayrıştırmaya kalkanıda lanetler 1 7