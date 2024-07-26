İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı - Son Dakika
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Dünya

İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı

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İsrail'de bir hapishanede tutsak olan Filistinli genç, aylar sonra özgür kaldı. Gördüğü işkenceden dolayı annesinin oğlunu tanıyamadığı anlar, İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.

26.07.2024 10:41
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İsrail'in Filistin'e olan saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürüyor. Hapishanede aylardır tutsak olan bir Filistinli'nin serbest kaldığı anlarda annesiyle yaşadıkları yürek yaktı.

Filistinli bir gencin hapisten çıktıktan sonra annesi ile karşılaştığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Annenin evladını ilk başta tanıyamaması ise yapılan işkencenin boyutunu gözler önüne serdi. Genci tanıdıktan sonra "Hamza" diyerek ağlayan anne, evladına uzun uzun sarıldı.

Öte yandan; İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.

İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı

Filistin, İsrail, Gazze, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ramazan Gündoğan: İsrail candır. 5 105 Yanıtla
    Mustafa Sen: Annenin mesleğini öğrendik 54 4 Bu Kim: herkes atasini yuceltir ramazanda onu yapiyor 2 0 Fatih: Bot yorum 0 1
  • ferhat eser: hayatında bir tane israilli tanımamış ama israili kötüleyen insanlar tanıyorum işte eğitim bu yüzden çok önemli çok 3 51 Yanıtla
    Taner Acar: Ey iman edenler hristiyanları be yahudileri veli edinmeyin sizden kim onları dost edinirse şüphesiz oda onlardandır 22 1 ferhat eser: TANRI ayrıştırmaz ayrıştırmaya kalkanıda lanetler 1 7 Semih Öz: Hayatımda birden den fazla israilli tanıyorum. Değişen bir şey olmadı kardeş. İsrail devletinin binlerce çocuğu mazlumu hiç acımadan öldürdüğünü. insanları zorla evlerinden çıkardığı. herkesi bir bölgeye toplayıp bombaladığı gerçeğini değiştirmedi. bence eğitimin yanı sıra insan olmak , vicdan sahibi olmak dahada önemli 0 0
  • Sevgi Saygı: israilli askerler ex kapmamıştır umarım 0 0 Yanıtla
  • Ömer Sancar: ramazan o isme kurban olasın ismini değiştir yurgu yap 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı - Son Dakika
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