İsrail ordusu, Filistinli üst düzey ismi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Dünya

İsrail ordusu, Filistinli üst düzey ismi etkisiz hale getirdi

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Kuzey Gazze'deki roket bölümünün komutan yardımcısı ve bölük komutanı Said Zeki Dahnoun'un geçen hafta Givati Tugayı tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Said'in 7 Ekim saldırılarına katıldığı, ayrıca İsrail birliklerine karşı çok sayıda pusuyu planladığı ve yönettiği bildirildi.

06.01.2025 07:36
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Filistin'e kanlı baskınlarına devam eden İsrail, kritik ismi etkisiz hale getirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihad Hareketi (PIJ) komutanlarından Said Zeki Dahnoun'un etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ÜST DÜZEY İSİM ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada PIJ komutanlarından üst düzey bir ismin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Filistin İslami Cihad Hareketi'nin Kuzey Gazze'deki roket bölümünün komutan yardımcısı ve bölük komutanı Said Zeki Dahnoun'un geçen hafta Givati Tugayı tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

ÇOK SAYIDA PUSUYU PLANLAYAN İSİM

IDF, Said'in 7 Ekim saldırılarına katıldığını, ayrıca İsrail ordusuna karşı çok sayıda pusuyu planladığını ve yönettiğini bildirdi. Said'in etkisiz hale getirilmesinin ardından yanındaki PIJ mensubu da teslim oldu.

İSRAİL, 60 FİLİSTİNLİYİ TEDAVİ EDİYOR

İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Kamal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskınlarda tutuklanan Hamas ve Filistin İslami Cihad mensuplarından 60'ı, geçen hafta tedavi için İsrail hastanelerine kaldırıldı.

60 KİŞİNIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Haberde İsrail'de sahra hastanesi olmaması nedeniyle 60 Filistinlinin İçilov Hastanesi, Barzilai Tıp Merkezi, Assuta Tıp Merkezi, Wolfson Tıp Merkezi ve Şaare Zedek Tıp Merkezi'ne götürüldüğü belirtiliyor. 60 Filistinlinin halen İsrail hastanelerinde tedavi görüp görmedikleri ya da başka yerlere nakledilip nakledilmediği konusunda ise net bir bilgi verilmedi.

KEMAL ADVAN HASTANESİ'NE OPERASYON

İsrail askerleri, 27 Aralık'ta da Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'ni basarak Hastane Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu. İsrail askerleri tarafından basılarak boşaltılan hastanenin birçok bölümü ateşe verilmişti. Kemal Advan'dan refakatçılarıyla zorla tahliye edilen hasta ve yaralılar, Filistinli sığınmacılarla birlikte İsrail bombardımanlarında ağır hasar gördüğünden sağlık hizmetleri için elverişsiz durumdaki Endonezya Hastanesi'ne sığınmıştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da 29 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 28 Aralık'ta hastaları Kemal Advan Hastanesi'nden zorla tahliye etmeden önce Endonezya Hastanesi'nin altyapısını tahrip ettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Filistinli üst düzey ismi etkisiz hale getirdi

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Son Dakika Dünya İsrail ordusu, Filistinli üst düzey ismi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Oğuz Demir:
    etkisiz hale getirdi nedir şehit etti yazmqn gerekirdi. 37 6 Yanıtla
  • Selma Çınar:
    İsrail ordusu değil itrail terörü, etkisiz hale getirildi değil katledip şehit etti 23 2 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    habet başlığına bak israilli öldürülmüş sanki 19 1 Yanıtla
  • Tacettin Demirdaş:
    Allah'ınız kitabınız varsa, şu başlığı değiştirin.. Nasıl bir başlık bu, kendinize yakıştırıyor musunuz???? 9 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    teroristler etkisiz hale getirilir. tebrikler kardeş İsrail. 1 8 Yanıtla
  • Cüneyt ertaç:
    sıra yemene geliyor 0 0 Yanıtla
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