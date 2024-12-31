İsrail, Husi füzelerini düşürmek için ilk kez THAAD silahını kullandı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Husi füzelerini düşürmek için ilk kez THAAD silahını kullandı

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Yemen'deki İran destekli Husilerin, İsrail'e yönelik saldırıları son günlerde iyiden iyiye artarken Netanyahu'nun ordusu bir ilke daha imza attı. ABD ordusunun en güçlü anti-füze silahlarından biri olan THAAD'ı Husi füzelerini düşürmek için kullanan İsrail'in bu hamlesi Pentagon tarafından da doğrulandı.

31.12.2024 10:23
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ABD ordusu yerel saatle Pazartesi günü, Yemen Husilerinin İsrail'e füze atmasının ardından İsrail'e konuşlandırılan bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryasını kullandığını doğruladı.

HUSİ FÜZESİNİ DÜŞÜRMEK İÇİN KULLANILDI

Bir ABD yetkilisi geçen hafta Al Arabiya English'e bir THAAD'ın bir Husi füzesini düşürmek için kullanıldığını söylemişti. ABD, Ekim ayında İsrail'e ikinci bir THAAD konuşlandırdı ve Pentagon'un, İran'ın herhangi bir balistik füze saldırısından İsrail'deki Amerikalıları korumaya yardımcı olmak için olduğunu duyurdu. Pentagon ise THAAD'ların İsrail'in entegre hava savunma sistemini güçlendireceğini söyledi.

İsrail, Husi füzelerini düşürmek için ilk kez THAAD silahını kullandı
Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi.

"SON GÜNLERDE THAAD KULLANILDIĞINI DOĞRULAYABİLİRİZ"

ABD'nin hafta sonu İsrail'e atılan Husi füzelerini engellemek için THAAD'ı tekrar kullanıp kullanmadığı sorulduğunda, bir ABD savunma yetkilisi Pazartesi günü şunları söyledi: "Son günlerde THAAD kullanıldığını doğrulayabiliriz. Ancak bunun dışında ek bir bilgi veremeyiz."

HUSİLERİN İSRAİL'E YÖNELİK SALDIRILARI ARTTI

Husiler, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki ateşkesin ardından son haftalarda İsrail'e yönelik saldırılarının hızını artırdı. Cuma günü, Beyaz Saray, İran destekli grup nakliye yollarını ve İsrail'i tehdit etmeye devam ettiği sürece ABD'nin Husilere yönelik saldırılarının devam edeceğini söyledi.

İsrail, Husi füzelerini düşürmek için ilk kez THAAD silahını kullandı

THAAD SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

Bu savunma sistemi, ABD ordusunun en güçlü anti-füze silahlarından biri ve 150 ila 200 kilometre (93 ila 124 mil) menzillerde balistik füzeleri yüksek başarı oranıyla vurabilme kapasitesine sahip. ABD'nin terminal uçuş safhasında –yani hedefe dalış yaptığı aşamada– kısa, orta ve orta menzilli balistik füzeleri hem atmosfer içinde hem de atmosfer dışında durdurup imha edebilen tek füze savunma sistemi olarak tanımlanıyor.

İsrail, Husi füzelerini düşürmek için ilk kez THAAD silahını kullandı

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Savunma, İsrail, Dünya, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Husi füzelerini düşürmek için ilk kez THAAD silahını kullandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Buğrahan Kayıp:
    Allah seni alsın inşallah netenyahu 22 1 Yanıtla
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