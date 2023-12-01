Gazze'deki geçici ateşkes 1 gün daha uzatıldı

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Wall Street Journal'ın Mısırlı yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin 8. güne uzatılması konusunda anlaşma sağlandı. Gazze'deki ateşkesin 1 gün daha uzatılmasına karar verilirken, bugün de taraflar arasında rehine takası gerçekleşmesi bekleniyor.

7. GÜNDE HAMAS 8 REHİNEYİ BIRAKTI

İsrail ve Hamas arasındaki rehine takasının yedince gününde Hamas 8 rehineyi daha serbest bıraktı. Çarşamba günü serbest bırakılan 2 Rusla birlikte dün Kızıl Haç'a teslim edilen rehine sayısı anlaşma gereği 10'a tamamlanmış oldu. İsrail de 30 Filistinliyi cezaevinden bıraktığını duyurdu.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

ŞU ANA KADAR 321 ESİR SERBEST BIRAKILDI

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

GEÇİCİ ATEŞKES 1 GÜN DAHA UZATILDI

Hamas ile İsrail arasındaki insani aranın ise 8. güne uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı ifade edildi. Wall Street Journal'ın Mısırlı yetkililere dayandırdığı habere göre insani ara bir gün daha uzatıldı.