İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas\'tan geldi

Dünya

Hamas üst düzey bir yetkilisi, İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da sağlanan ateşkesi olumlu karşılayarak, Gazze'de de ateşkes yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

İSRAİL'İ SUÇLADILAR

Yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, " Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara, Hamas'ın bir ateşkes anlaşmasına ve esir takasına yönelik ciddi bir mutabakata hazır olduğunu bildirdik" dedi ve anlaşmanın sağlanamamasında İsrail'i suçladı.

YETKİLİLER SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD ve İsrail yetkilileri, Lübnan'daki ateşkesin ardından Hizbullah'ın askeri desteğinin kesilmesinin, Hamas'ı barış istemeye yönlendirebileceği umudunu dile getirmişti. Kudüs'e göre, Hamas uzun süredir ateşkes istediğini söylese de rehineler konusunda İsrail'in taleplerini kabul etmeye yanaşmıyor.

Uluslararası arabulucular ise, İsrail'in Gazze'de asker bulundurma konusundaki taleplerinin de bir engel oluşturduğunu belirterek, çıkmazın sorumluluğunu her iki tarafa da yüklüyor.