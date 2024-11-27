İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Dünya

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ABD Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes antlaşmasına varıldığını basın açıklamasıyla duyurdu. Ateşkesin bugün saat 05.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini açıklayan Biden, Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin 60 gün içinde Lübnan'ın güney sınırına konuşlanarak bu bölgenin kontrolünü sağlayacağını belirtti.

İSRAİL ASKERLERİ KADEMELİ ŞEKİLDE BÖLGEDEN GERİ ÇEKİLECEK

Antlaşmanın, söz konusu bölgeden Hizbullah unsurlarının silahsızlandırılarak Litani Nehri'nin kuzeyine geçirilmesini öngördüğünü kaydeden Biden, 60 günlük süreç zarfında İsrail askerlerinin kademeli şekilde bölgeden geri çekileceğini söyledi.

Biden, bu süreçte Lübnan'da herhangi bir Amerikan askerinin görev almayacağını da kaydederek, ABD ve Fransa'nın öncülüğünde uzun süren diplomatik çabaların sayesinde anlaşmaya varıldığını vurguladı.

ULUSLARARASI KOALİSYON ANLAŞMA İÇİN DESTEK VERECEK

Başkan Biden ayrıca, ABD ve Fransa'nın başını çektiği bir uluslararası koalisyonun ateşkes antlaşmasının uygulanması konusunda destek vereceğini belirtti.

Biden, İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen Lübnanlılar ile İsrail'in kuzeyindeki Yahudi yerleşimcilerin evlerine dönmesinin sağlanacağını da dile getirdi.

BIDEN'DAN TÜRKİYE ÇIKIŞI

Öte yandan Biden "Bu anlaşmanın net şekilde uygulandığına emin olacağız. Hizbullah anlaşmayı bozarsa, İsrail eyleme geçmekte serbest olacaktır. Gazze halkı cehennemi yaşadı. Çok sayıda sivil acı çekti, Hamas ateşkes yapmayı reddetti. Hamas için tek seçenek yolu rehineleri serbest bırakmak. Türkiye, Mısır, Katar ile birlikte ateşkes için çabalarımızı devam ettireceğiz. Filistinlilerin kendi devletlerinin olduğu bir gelecek için çalıştım" diye konuştu.

5 BİN İLA 10 BİN KADAR LÜBNAN ASKERİ KONUŞLANDIRILACAK

Ateşkesin yürürlüğe gireceğinin açıklanmasından önce basına yansıyan iddialara göre, İsrail ordusunun ve Hizbullah'ın çekildiği İsrail-Lübnan sınırından Litani Nehri'ne kadar olan bölgeye 5 bin ila 10 bin kadar Lübnan askeri konuşlandırılacak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak Lübnan'daki söz konusu grupların yeniden silahlanmasını önlemek için, Lübnan'a silah satışı veya Lübnan içinde silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek. Öte yandan basında yer alan diğer bir iddiaya göre, "ABD, Hizbullah'ın antlaşmayı ihlal ettiği tespit edilirse İsrail'e yeniden saldırma hakkı tanıyan ve antlaşma metninde olmayan bir taahhüdde bulundu."