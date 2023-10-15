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İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında can kaybı 2 bin 670'e yükseldi - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında can kaybı 2 bin 670'e yükseldi

Son Güncelleme: 15.10.2023 19:19

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 455 artarak 2 bin 670'e yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 455 artarak 2 bin 670'e yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 2 bin 450'ye yükseldi

YARALI SAYISI 9 BİN 600'E ÇIKTI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 455 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 670'e yaralı sayısı da 9 bin 600'e ulaştı.

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞINDAN DÜNYAYA ÇAĞRI

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye tüm uzmanlık alanlarından sağlık ekiplerinin gönderilmesi için dünya ülkelerine acil çağrıda bulundu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in hastaneleri hedef aldığı hatırlatılarak, çok sayıda sağlık ekibinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi. Acil yardım çağrısı yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, tüm uzmanlık alanlarından gönüllü sağlık ekiplerinin gönderilmesi talebiyle dünya ülkelerine acil yardım çağrısı yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 2 bin 450'ye yükseldi

HASTANE VE OKULLAR SİVİLLERİN SIĞINAĞI OLDU

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de çok sayıda kişinin yerinden edildiğini, bazılarının uluslararası kuruluşların tesislerine sığındığını binlerce kişinin de okul ve hastanelerde kalacak yer aradığını söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 2 bin 450'ye yükseldi

ÖLENLERİN YARISI ÇOCUK VE KADIN

"İsrail masumları ve sivilleri öldüren bir devlettir." diyen Keyle, Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin yarısının çocuk ve kadınlardan oluştuğunu kaydetti. Keyle, İsrail'in sağlık çalışanlarını 76 kez hedef aldığını belirterek, birçok sağlıkçının hayatını kaybettiğini ve çok sayıda ambulansın kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 2 bin 450'ye yükseldi

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 2 bin 450'ye yükseldi

GAZZE'DE 2 BİN 450 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de çoğu kadın ve çocuk 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında can kaybı 2 bin 670'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında can kaybı 2 bin 670'e yükseldi - Son Dakika
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