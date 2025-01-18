İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD' basınından olay iddia - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD' basınından olay iddia

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İsrail, saatler süren toplantıların ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı. Yarın 09.30'da yürürlüğe girecek anlaşmayla ilgili ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberde, ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert bir mesaj ileterek ateşkesi onaylamasını istediği öne sürüldü.

18.01.2025 15:46
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İsrail hükümeti, saatler süren toplantıların ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzaladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirildi. Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.

ATEŞKESİN BAŞLAMA SAATİ AÇIKLANDI

Ateşkes onayının da gelmesiyle Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ateşkesin yürürlüğe gireceği saate ilişkin bilgi verdi. Macid el-Ensari, ateşkesin yerel saatle 08.30'da (TSİ 09.30) başlayacağını belirtti.

ABD BASININDAN OLAY İDDİA

Ateşkesin onaylanmasının ardından ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberde ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi adayı Steve Witkoff'a geçen hafta Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "Anlaşmayı yap" şeklinde "sert bir mesaj" iletmesini söylediği öne sürüldü.

İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD' basınından olay iddia

"ATEŞKESİ TRUMP İSTEDİ"

Geçen hafta Netanyahu ile görüşmek üzere Katar'dan İsrail'e gelen Witkoff'un Netanyahu'ya "Trump, İsrail'in büyük bir dostu oldu ve şimdi de onun dostu olma zamanı geldi" diyerek ateşkesin onaylanmasının istenildiğini iletti.

TRUMP'IN TALİMATI SONRASI HEYET GİTTİ

Haberde Netanyahu'nun, Trump'tan gelen sert mesaj üzerine müzakere ekibine anlaşmayı sonuçlandırmak üzere Katar'a gitme talimatı verdiği de yazıldı. Konuyla ilgili ise taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.

ATEŞKES SÜRECİ

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail\'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD\' basınından olay iddia

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Son Dakika Dünya İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD' basınından olay iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    TRUMP NE DİYORSA O. TEK VE GERÇEK DUNYA LIDERI. GELMEDEN HERKESI BOY SIRASINA GORE HIZAYA SOKTU. ONBAŞI VE CAVUSLARI BELIRLEDI. TAKLITLERINDEN VE ROL CALMAK ISTEYENLERDEN SAKININ 47 27 Yanıtla
  • k K:
    ha haha Evin içinin soğuk olması kan dolaşımı için faydalıdır. Karanlıkta oturmak gözlerin daha iyi görmesini sağlar. Ekmek arası kuru soğan antibiyotik görevi görür ve vücudun direncini arttırır. Fatura az gelsin diye, soğuk ve karanlık bir odada, ekmek arası soğan yerken, seni bu hallere düşürenlere ettiğin küfürler ise antidepresan etkisi yaratır. Daha ne istiyoruz ki? Zamlar sayesinde ömrümüz uzuyor. ???? 38 16 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Kahpe itrailin ve iyi abd sözlerine asla sadık kalmayacaktır lakin bu da çok gerekliydi elbette, Rabim mümin ve mazlumların yardımcısı bizleri de kutlu mücadeleye destekçi kılsın.. 16 2 Yanıtla
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