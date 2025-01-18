İsrail hükümeti, saatler süren toplantıların ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzaladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, anlaşma taslağının kabine toplantısında onaylandığı bildirildi. Açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin takvimin 19 Ocak Pazar günü uygulanmaya başlayacağı belirtildi.
Ateşkes onayının da gelmesiyle Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ateşkesin yürürlüğe gireceği saate ilişkin bilgi verdi. Macid el-Ensari, ateşkesin yerel saatle 08.30'da (TSİ 09.30) başlayacağını belirtti.
Ateşkesin onaylanmasının ardından ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberde ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi adayı Steve Witkoff'a geçen hafta Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "Anlaşmayı yap" şeklinde "sert bir mesaj" iletmesini söylediği öne sürüldü.
Geçen hafta Netanyahu ile görüşmek üzere Katar'dan İsrail'e gelen Witkoff'un Netanyahu'ya "Trump, İsrail'in büyük bir dostu oldu ve şimdi de onun dostu olma zamanı geldi" diyerek ateşkesin onaylanmasının istenildiğini iletti.
Haberde Netanyahu'nun, Trump'tan gelen sert mesaj üzerine müzakere ekibine anlaşmayı sonuçlandırmak üzere Katar'a gitme talimatı verdiği de yazıldı. Konuyla ilgili ise taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.
Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in ateşkesi onaylaması sonrası ABD' basınından olay iddia - Son Dakika
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