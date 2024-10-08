İsrail, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni\'yi öldürdü

Dünya

Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız

Fırıncının bir anlık dikkatsizliği, bir günlük emeği yok etti

Gazze'yi kana bulayıp on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton bombanın kullanıldığı 72 saatlik bir operasyonla öldürmüştü.

KRİTİK BİR İSİM DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Nasrallah suikastı sonrası Lübnan'a kara harekatı başlatıldığını duyuran İsrail bu ülkeye yönelik saldırılarını devam ettirirken bugün kritik bir ismin daha öldürüldüğü duyuruldu.

BAŞKENT BEYRUT'A OPERASYON

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği operasyonda Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni öldürüldü.

5 BELDEYİ ASKERİ BÖLGE İLAN ETTİLER

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın Batı Celil bölgesinde 5 beldeyi "kapalı askeri bölge" ilan ederek, giriş-çıkışı yasakladı. İsrail ordusunun sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamaya göre, Rosh Hanikra, Şlomi, Hanita, Adamit ve Arab el-Aramshe beldelerinin saat 22'den itibaren "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Söz konusu bölgelere giriş çıkışların da kesinlikle yasaklandığı belirtildi. Söz konusu açıklamayla eşzamanlı Avichay Adraee de Arap medyasına yaptığı açıklamada, Hizbullah'a karşı kullanmaya hazırlık amacıyla, Lübnanlıları güneydeki ilk nehirden başlayarak Akdeniz kıyısında bulunmamaları konusunda uyardı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINDA 2083 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.