7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Lübnan'a kara harekatı başlattığını duyurmuştu.
Türkiye, İsrail'in günlerdir bomba üstüne bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşları için harekete geçti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ülkeden ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesinin yarın gerçekleştirileceği ifade edildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; "Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran vatandaşlarımızın deniz yoluyla tahliyesi yarın (9 Ekim) yapılacaktır. Bu çerçevede, Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimizin bugün Beyrut'a doğru yola çıkması öngörülmektedir. Gemilerimizin toplam kapasitesi yaklaşık 2 bin yolcudur.
Tahliye işlemiyle ilgili detaylar bugüne kadar Konsolosluk Çağrı Merkezimizle temasa geçmiş olan vatandaşlarımızla ayrıca paylaşılacaktır. Gerekmesi halinde tahliye işlemleri izleyen günlerde devam edecektir.
Vatandaşlarımızın ülkemize varışlarında olabilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Tahliye için görevlendirilen gemilerimiz, ayrıca insani yardımlarımızı da Lübnan'a nakledeceklerdir."
Son Dakika › Dünya › İsrail'in bomba yağdırdığı Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi yarın başlıyor - Son Dakika
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