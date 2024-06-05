İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

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Hizbullah, Birkat Rişa mevkiinde İsrail ordusuna ait Demir Kubbe hava savunma sistemlerini hedef aldığı görüntüler yayınladı. Drone'u son anda fark eden İsrail askerlerinin kaçmaya çalışsa da vurulmaktan kurtulamadığı görüldü.

05.06.2024 10:01
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İsrail'in geliştirdiği ve 10 yıldan uzun zamandır kullandığı hava savunma sistemi olan Demir Kubbe, roket, füze ve havan toplu gibi kısa menzilli saldırılara karşı kullanılıyor. Bu sistem İsrail'i pek çok saldırıdan korumayı başarsa da Hizbullah'ın fırlattığı roketler, Demir Kubbeyi aşarak günlerce devam eden orman yangınlarını tetikledi. Hizbullah ise hava savunma sistemini hedef aldıkları görüntüleri dünya kamuoyu ile paylaştı.

YERLEŞİM YERLERİ VURULAN HALK ATEŞKES İSTİYOR

Lübnan'ın en ciddi askeri gücü Hizbullah'ın hafta sonu İsrail'in güneyine doğru fırlattığı roketler, günlerce devam eden orman yangınlarını tetikledi. Birçok yerleşime de ulaşan alevler en az 3 bin 500 dönümlük ormanı küle çevirdi. İsrail'deki aşırı sağcı hükümetin Hizbullah füzeleri nedeniyle tahliye edilen yerleşimler için verdiği süre dolmak üzere. Kuzeydeki yerleşimlerin sakinleri, çatışmaları sonlandırmanın Gazze Şeridi'nde varılacak bir ateşkesle mümkün olduğunu düşünüyor.

İSRAİLLİ BAKAN HALKIN ÇAĞRILARINA KULAK TIKADI

Kiryat Shmona kasabasındaki itfaiyecileri ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ise halkın çağrılarına kulak tıkadı. Savaşın durdurulması yerine devam etmesi gerektiğini savundu.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise, Lübnan sınırını ziyaretinde yeni bir savaş için 'bir karar noktası'na yaklaştıklarını, saldırıya geçmeye hazır olduklarını söyledi.

DEMİR KUBBEYİ HEDEF ALDIKLARI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAR

2006'da Hizbullah'la giriştiği savaşta istediğini elde edemeyen İsrail'in karşısında artık İran destekli ve dha hüçlü bir grup bulunuyor.Lübnan sınırındaki İsrail yerleşimlerinde sirenler çalarkenherkesin sığınaklara koşması istendi. Hizbullah El Malikiye'deki İsrail askerlerini bombardımana tuttu. Golan Tepeleri'ndeki bir Demir Kubbe hava savunma sistemi ise kamikaze drone'la vuruldu. Hizbullah o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

BİNLERCE DOLARLIK SİSTEMİ YORARAK HEDEFİ VURUYORLAR

Görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de Hizbullah'ın önce roketler ateşleyip Demir Kubbe'yi aktif hale getirdikten hemen sonra kalkış yapan bir drone'nun hedefi vurması oldu. Bu taktikle gelişmiş savunma sistemini yordukları ve peşinden gelen saldırıların füze kalkanını bu sayede aşabildiği tahmin ediliyor.Demir Kubbe'de kullanılan savunma füzeleri ise 20 bin ila 100 bin dolara mal oluyor.

İsrail\'in Demir Kubbe\'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

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Son Dakika Dünya İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı - Son Dakika

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