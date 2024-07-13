İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı

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İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 90'a yükseldi. Saldırıda yaralananların sayısı da 300'e çıktı.

13.07.2024 20:48
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İsrail ordusunun, Gazze'de El-Mevası bölgesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a, yaralananların sayısı 300'e çıktı.

İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı

CAN KAYBI 90'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin güncel rakam paylaşıldı. Açıklamada, Mevasi'de yerinden edilenler ve sivillere yönelik işlenen menfur saldırıda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 90 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında durumu kritik olanların bulunduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı daha önceki açıklamasında, söz konusu saldırıda 71 kişinin öldüğünü, 289 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'a bağlı medya bürosundan yapılan açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Han Yunus'ta yerlerinden edilenlerin kaldığı çadır kampları bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdi. Korkunç katliamda, 100'den fazla kişi öldü ya da yaralandı. Bunlara sivil acil durum çalışanları da dahil" denildi.

İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı

GAZZE ŞERİDİ'NİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği son saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah'ta "Er-Rai" ailesine ait evi bombaladı. Sivil savunma ekiplerinin, enkaz altından 3'ü çocuk 5 kişinin naaşını çıkardığı, cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı

İsrail, Tel el-Heva bölgesinde sivillere "quadcopter" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) ateş açtı. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi. İsrail güçlerinin Gazze kentinin Sanayi bölgesi, Et-Tayaran Kavşağı ve Tel el-Heva semtlerine de top atışları gerçekleştirdiği, saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı

YOĞUN HAVA SALDIRILARI VE TOP ATIŞLARI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, Han Yunus'un doğusuna ve İslam Üniversitesi yakınına düzenlediği iki hava saldırısında da ölen ve yaralananlar oldu. Tanıklar, güneydeki Refah kentinin çeşitli yerlerine yönelik yoğun hava saldırıları ve top atışlarının bu gece de devam ettiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 38 bin 345'e, yaralananların sayısının da 88 bin 295'e çıktı.

İsrail\'in Gazze\'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90\'a çıktı

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çuvaldız: savunmasız, sapan taşı bile olmayan masumlara aylardır diz çökturemeyen israili gözünde büyütüp haddini bildirmeyen ülkelere yazıklar olsun..! 72 1 Yanıtla
  • Metin Çetinkaya: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun 30 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: Bu soykırım için, bütün dünya halkları utanmalı, bu haydut devlete dur demeyen tüm ülkeler, bu katliama açık ortaktır. 25 0 Yanıtla

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