İsrail\'in Gazze\'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90\'a çıktı

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İsrail ordusunun, Gazze'de El-Mevası bölgesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a, yaralananların sayısı 300'e çıktı.

CAN KAYBI 90'A YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin güncel rakam paylaşıldı. Açıklamada, Mevasi'de yerinden edilenler ve sivillere yönelik işlenen menfur saldırıda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 90 kişinin öldüğü, 300 kişinin yaralandığı, yaralılar arasında durumu kritik olanların bulunduğu kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı daha önceki açıklamasında, söz konusu saldırıda 71 kişinin öldüğünü, 289 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'a bağlı medya bürosundan yapılan açıklamada, "İsrail işgal ordusu, Han Yunus'ta yerlerinden edilenlerin kaldığı çadır kampları bombalayarak büyük bir katliam gerçekleştirdi. Korkunç katliamda, 100'den fazla kişi öldü ya da yaralandı. Bunlara sivil acil durum çalışanları da dahil" denildi.

GAZZE ŞERİDİ'NİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA SALDIRILAR SÜRÜYOR

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği son saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı. İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah'ta "Er-Rai" ailesine ait evi bombaladı. Sivil savunma ekiplerinin, enkaz altından 3'ü çocuk 5 kişinin naaşını çıkardığı, cenazelerin Aksa Şehitleri Hastanesi morguna kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail, Tel el-Heva bölgesinde sivillere "quadcopter" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) ateş açtı. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi. İsrail güçlerinin Gazze kentinin Sanayi bölgesi, Et-Tayaran Kavşağı ve Tel el-Heva semtlerine de top atışları gerçekleştirdiği, saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

YOĞUN HAVA SALDIRILARI VE TOP ATIŞLARI

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, Han Yunus'un doğusuna ve İslam Üniversitesi yakınına düzenlediği iki hava saldırısında da ölen ve yaralananlar oldu. Tanıklar, güneydeki Refah kentinin çeşitli yerlerine yönelik yoğun hava saldırıları ve top atışlarının bu gece de devam ettiğini aktardı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den beri hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 38 bin 345'e, yaralananların sayısının da 88 bin 295'e çıktı.