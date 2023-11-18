İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 300 oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 5 bini çocuk, 3 bin 330'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 oldu.

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 43'üncü gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı. Bu sayılardan bazısı aynı kalırken bazısı değişti.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 12 bin 300 kişi yaşamını yitirdi; ölenlerden 5 binini çocuklar, 3 bin 300'ünü kadınlar oluşturdu, ölen kadın ve çocuk sayısında güncelleme yapılmadı. Saldırılarda 200 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi, 22 sivil savunma çalışanının öldürüldüğü bilgisi de değişmedi ancak gazeteci sayısı 56 olarak güncellendi ve bunlar arasında "büyük gazeteci ve yazar" Mustafa es-Savvaf da yer aldı.

Dün açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında da güncelleme yapılmadı.

Kayıp sayısı ise enkazda ve sokaklardaki cesetler dahil olmak üzere 6 bini aştı. Bunların 4 binden fazlasını yine kadın ve çocuklar oluşturdu.

- Altyapıya verilen zarar

Saldırılarda şu ana kadar 95 hükümet binası ve 260 okul hedef alındı, 64 okul hizmet dışı kaldı. Saldırıya uğrayan okullardan sonuncusu El-Fahura oldu. Bombalanan 165 camiden 77'si tamamen yıkıldı.

Saldırılarda 225 bin konut kısmen, 43 bini ise tamamen yıkıldı. Böylelikle Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ı saldırılarda zarar görmüş oldu.

- Hastaneler, İsrail'in saldırılarının hedefi oldu

İsrail ordusu, dün Ez-Zehra kentinde 60'tan fazla yaşlının bakımının yapıldığı El-Vefa Yaşlı Bakım Hastanesi'ni bombaladı. Saldırıda, hastanenin Müdürü Midhat Muhaysin öldü.

Şifa Hastanesi'ni günler önce işgal eden ve orayı "askeri bir kışla, büyük bir hapishane ve toplu mezara" dönüştüren İsrail, bu sabah 500 yaralı ve hastayı hastaneden zorla çıkardı.

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Gazze'deki hükümet, İsrail'in kentinin batısında bulunan Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa atarak kaderlerine terk ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin dolmasıyla Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasının ardından Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Açlıktan, susuzluktan ve acıdan bitkin düşen 500'den fazla hasta ve yaralı, İsrail ordusu tarafından Şifa Hastanesi'nden çıkmaya zorlandı ve sokakta kaderlerine terk edildi. Çoğu durumları ciddi olduğundan, üst düzey tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." denildi.

Hastalar, yaralılar, prematüre bebekler ve sağlık personeli de dahil olmak üzere Şifa Hastanesi'nde bulunan herkesin güvenliğinden ve hayatından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası kurumların da dokunulmazlığa sahip olması gereken hastane ve sağlık kuruluşlarının korunması noktasındaki ihmallerden sorumlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada,"tıbbi ve insani görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm hastanelere yakıt sağlanması" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istediğini belirtmişti.

İsrail ordusu, saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin hastaneden ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin ardından hastaneyi boşaltma işleminin başladığını ifade etmişti.

Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve 30 prematüre bebek için Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle görüştüklerini belirtmişti.

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 6 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmalarda, 8 İsrail askerinin de yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 57'ye çıktı.