 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail''den Filistinlilerin güvenli diye sığındığı BM'ye ait okula saldırı: 27 ölü, 93 yaralı - Son Dakika

İsrail''den Filistinlilerin güvenli diye sığındığı BM'ye ait okula saldırı: 27 ölü, 93 yaralı

İsrail, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'nın işlettiği Ebu Hüseyin Okulu'na saldırı düzenledi. Saldırıda 27 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi yaralandı.

23.11.2023 - 22:25,  Güncelleme: 22:54
Abone Ol

İsrail, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu'na düzenlediği saldırıda, 27 kişi hayatını kaybettiği, 93 kişi de yaralandı.

ATEŞKESE SAATLER KALA OKULU HEDEF ALDILAR

İsrail güçlerinin, yarın başlaması beklenen 4 günlük insan ara öncesi bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlileri sığındığı okulu hedef aldı.

27 ÖLÜ, 93 YARALI

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu'na saldırı düzenlediği aktarıldı. Haberde, saldırıda ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin de yaralandığı belirtildi.

ATEŞKES SABAH 8'DE BAŞLIYOR

Katar, ateşkesin yarın Türkiye saati ile 08.00'de başlayacağını açıkladı. Açıklamada, "Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de serbest bırakılacak" ifadelerine yer verildi.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı bilgisi yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

GAZZE'DE CAN KAYBI 15 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 48 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 322 artarak 14 bin 854'e yükseldi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk, 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854'e yükseldi.

Saldırılarda yüzde 75'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısı da 36 bini aştı. İsrail, Gazze'de Filistinli ailelere karşı 1400'den fazla katliam gerçekleştirdi. İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi ise kayıp durumda.

İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail''den Filistinlilerin güvenli diye sığındığı BM'ye ait okula saldırı: 27 ölü, 93 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:37 Samsunspor'dan Beşiktaş maçı öncesi hakem atamasına sert tepki
23:16 Dublin'de sokaklar yangın yeri
22:50 Kulüp doktorundan Neymar hakkında olay sözler: Sakat olarak geldi
22:25 İsrail''den Filistinlilerin güvenli diye sığındığı BM'ye ait okula saldırı: 27 ölü, 93 yaralı
22:19 Ezeli rakiplere ve başkanlarına kabarık fatura
22:15 İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkındaki taciz iddialarını yalanladı: O kızın genel başkanlıktan birisiyle ilişkisi vardı
21:31 Türk futbolunu sarsan dolandırıcılık davasında Fatih Terim'in ifadesi ortaya çıktı
21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi
20:53 Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in 9 yıl hapsi isteniyor
20:46 Dilan Polat'tan Çorlu Cezaevi'ndeki eşi Engin Polat'a telefon: İntihar etmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2023 23:52:25. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail''den Filistinlilerin güvenli diye sığındığı BM'ye ait okula saldırı: 27 ölü, 93 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement