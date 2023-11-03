Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail 28 gündür Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdırırken, dün akşam saatlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Kuvvetleri'nin Gazze'de tüm gücüyle savaştığını, Hamas'ı yok etmeye odaklandığını ve tüm rehineleri eve getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi. Açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şehri'nin kuşatmasını tamamladığı belirtildi.
Dün akşam saatlerinde yapılan bu açıklamaya Hamas'tan yanıt geldi. Siyonist katillerin korkulu rüyası Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu.
"İşgal ordusunun kayıpları, açıklanandan çok daha fazla." diyen Ebu Ubeyde, "Netanyahu kendi halkını kandırıyor." ifadesini kullandı.
Kassam Tugayları'nın bugünkü başarısı hakkında bilgilendirme yapan Ebu Ubeyde, "Mücahitlerimiz sadece bugün 6 tankı ve askerleri taşıyan 2 zırhlı aracı havaya uçurdu." dedi.
Ebu Ubeyde, sözlerinin devamında katil İsrail ordusuna meydan okudu; "Övündüğünüz zırhlı araçlarınız daha Gazze'ye ilk adımınızda imha edildi. Daha fazla askeriniz siyah torbalarla evlerine dönecek. Binlerce insanımızın şehadetinden duyduğumuz acı, cesaretimizi ve şiddetimizi artıracaktır."
Son Dakika › Dünya › İsrail'in ''Gazze'nin tamamen kuşatıldı'' açıklamasına Hamas'tan yanıt: Askerleriniz siyah torbalarla evlerine dönecek - Son Dakika