İsrail'in ''Gazze'nin tamamen kuşatıldı'' açıklamasına Hamas'tan yanıt: Askerleriniz siyah torbalarla evlerine dönecek

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Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail 28 gündür Gazze'ye bomba üstüne bomba yağdırırken, dün akşam saatlerinde İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"GAZZE ŞEHRİ'NİN KUŞATMASINI TAMAMLADIK"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Kuvvetleri'nin Gazze'de tüm gücüyle savaştığını, Hamas'ı yok etmeye odaklandığını ve tüm rehineleri eve getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi. Açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şehri'nin kuşatmasını tamamladığı belirtildi.

HAMAS'TAN İSRAİL'İN İDDİASINA YANIT GECİKMEDİ

Dün akşam saatlerinde yapılan bu açıklamaya Hamas'tan yanıt geldi. Siyonist katillerin korkulu rüyası Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"NETANYAHU KENDİ HALKINI KANDIRIYOR"

"İşgal ordusunun kayıpları, açıklanandan çok daha fazla." diyen Ebu Ubeyde, "Netanyahu kendi halkını kandırıyor." ifadesini kullandı.

"MÜCAHİTLERİMİZ YALNIZCA BUGÜN 2 ZIRHLI ARACI HAVAYA UÇURDU"

Kassam Tugayları'nın bugünkü başarısı hakkında bilgilendirme yapan Ebu Ubeyde, "Mücahitlerimiz sadece bugün 6 tankı ve askerleri taşıyan 2 zırhlı aracı havaya uçurdu." dedi.

"ASKERLERİNİZ SİYAH TORBALARLA EVLERİNE DÖNECEK"

Ebu Ubeyde, sözlerinin devamında katil İsrail ordusuna meydan okudu; "Övündüğünüz zırhlı araçlarınız daha Gazze'ye ilk adımınızda imha edildi. Daha fazla askeriniz siyah torbalarla evlerine dönecek. Binlerce insanımızın şehadetinden duyduğumuz acı, cesaretimizi ve şiddetimizi artıracaktır."