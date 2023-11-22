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İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden torununa Filistinli dedenin son vedası - Son Dakika

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden torununa Filistinli dedenin son vedası

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 47. gününde sürüyor. Nuseyrat mülteci kampına düzenlenen saldırılarda 2,5 yaşındaki Rim Ali Halil Badvan hayatını kaybetti. Şuheda Aksa Hastanesi'ne getirilen küçük kızın defin için hazırlanan dedesi Muhammed Badvan'ın acılı vedası yürekleri dağladı.

22.11.2023 - 17:33,  Güncelleme: 17:42
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 47. gününde devam eden İsrail, hastane ve mülteci kamplarını bile vurmaktan geri durmuyor.Son olarak Nuseyrat mülteci kampına düzenlenen aralıksız saldırılarda 2 yaşındaki bir çocuk da hayatını kaybetti. Defin için hazırlanan Filistinli dedenin torununa son vedası duygulandırdı.

DEDENİN TORUNUNA SON VEDASI

Nuseyrat mülteci kampına düzenlenen aralıksız saldırılarda hayatını kaybeden 2 buçuk yaşında Rim Ali Halil Badvan Gazze'nin Şuheda Aksa Hastanesi'ne getirildi. Hastanede defin için hazırlanan Filistinli dede Muhammed Badvan torununa son vedası yürekleri burktu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 69, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE 14 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 225 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

ÇATIŞMALARA İNSANİ ARA

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

İsrail, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden torununa Filistinli dedenin son vedası - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden torununa Filistinli dedenin son vedası - Son Dakika
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