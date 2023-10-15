 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 47 aile nüfustan silindi - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 47 aile nüfustan silindi

Son Güncelleme: 15.10.2023 14:02

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda tüm üyeleri öldürülen 47 aile, nüfustan silindi. Saldırılarda bugüne kadar 2 bin 329 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in bombardıman altına aldığı Gazze ile ilgili korkunç bir gerçeği paylaştı. Habere göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında 47'den fazla ailenin tüm üyeleri öldürüldü.

CAN KAYBI ARTIYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

47 AİLE TAMAMEN YOK EDİLDİ

Filistin resmi ajansı WAFA'da İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığına dikkat çekilen haberde, 500'den fazla kişinin öldürülmesiyle 47'den fazla ailenin nüfus kayıtlarından silindiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 47 aile nüfustan silindi

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, halka, Şifa Hastanesi'ne Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ve Kan Bankası Derneği şubelerine acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Filistin, İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 47 aile nüfustan silindi - Son Dakika


Son Dakika
15:17 2 buçuk aylık hamile olduğu konuşulan Gonce Vuslateri güzel haberi verdi
14:51 Aliyev, Hankendi ve Hocalı'da Azerbaycan bayrağını göndere çekti
14:49 Papa Franciscus: İsrail, Gazze'de insani hukuka saygı duymalı
14:09 Yeşil Sol Parti kongresinde terörist elebaşı Öcalan posteri açtılar
13:38 İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in cinayetlerini sürdürmesi halinde bölgedeki durumun mevcut haliyle kalacağını kimse garanti edemez
13:31 Filistinli eylemci Biden'ın konuşmasını kesti: Gazze'nin yaşamasına izin verin
13:30 İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 47 aile nüfustan silindi
13:02 Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a suç örgütü soruşturması! Suçlamalar ve şirketler tek tek sıralandı
12:28 İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi, işkence edilmiş halde evlerinde ölü bulundu
12:10 Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Ağırlıktan hareket edemeyen kadının imdadına yakınları koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2023 15:54:42. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 47 aile nüfustan silindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement