İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılarda 47 aile nüfustan silindi

Filistin resmi ajansı WAFA, İsrail'in bombardıman altına aldığı Gazze ile ilgili korkunç bir gerçeği paylaştı. Habere göre, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarında 47'den fazla ailenin tüm üyeleri öldürüldü.

CAN KAYBI ARTIYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

47 AİLE TAMAMEN YOK EDİLDİ

Filistin resmi ajansı WAFA'da İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığına dikkat çekilen haberde, 500'den fazla kişinin öldürülmesiyle 47'den fazla ailenin nüfus kayıtlarından silindiği aktarıldı.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, halka, Şifa Hastanesi'ne Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ve Kan Bankası Derneği şubelerine acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.